Как противодействовать наркоторговле

Поправки по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильно­действующих веществ сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева рассмотрели в двух чтениях. Новеллами вводится новое понятие «сильнодействующего вещества» природного, синтетического и биосинтетического происхождения, ужесточается наказание для организаторов наркобизнеса и изготовителей наркотиков – от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Вместе с тем смягчается наказание для «закладчиков», которые «попались» на этом впервые. Чаще всего эти люди вовлекаются в преступления ввиду легкомыслия и не имеют никакого отношения к «наркобаронам», считают парламентарии. Также вводятся более строгие меры уголовной ответственности для должностных лиц, совершивших преступление с использованием служебного положения, вплоть до пожизненного заключения.

По информации замминистра МВД Санжара Адилова, сегодня задержано 49 подростков за совершение наркопреступ­лений. В учреждениях КУИС содержится девять подростков, до осуждения они на учете не состояли и преступления совершили в целях заработка денег. Отвечая на вопрос о том, какая профилактическая работа проводится в борьбе с распространением и употреблением наркотиков, замминистра доложил, что с первых дней пребывания в заключении с молодыми людьми проводятся лекции, беседы о последствиях употребления наркотиков и их моральной ответственности за это.

– Приглашаем наркологов, психиатров и неправительственные организации. Профилактика в колонии для несовершеннолетних включает в себя образовательные, медицинские и оперативные меры, направленные на реабилитацию. В целом, если говорить о профилактике наркомании среди молодежи, здесь мы используем все имеющиеся ресурсы, особенно потенциал НПО, СМИ и общест­венности. На сегодня провели более 15 тысяч антинаркотических мероприятий, в том числе в организациях образования и вузах охватили свыше 1 миллиона человек, – сообщил Адилов.

Комментируя закон, спикер Сената выразил надежду, что одобренный закон будет способствовать укреплению системы защиты прав наших граждан и повышению эффективности борьбы с наркопреступностью.

На совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей, как отметил

Маулен Ашимбаев, направлены поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка, рассмотренные сенаторами в двух чтениях. Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование механизмов защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Также устанавливаются уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях, форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессио­нального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи детям из категории социально уязвимых семей в школах независимо от их форм собственности. Кроме того, законом с 1 января 2027 года вводится порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения. Ожидаемыми результатами при принятии закона являются повышение качества образовательного процесса и усиление системы защиты прав детей.

– Данный закон предусматривает совершенствование правоотношений в ряде отраслей, в частности, направленных на защиту прав и законных интересов отдельных категорий детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей, а также детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Вводятся нормы по совершенствованию сферы дошкольного воспитания и обучения. Надеемся, что одобренный закон позволит сократить количество детей в детских домах, усовершенствовать сферу дошкольного образования и повысить статус людей труда, – акцентировал председатель палаты.

Также сенаторы рассмотрели и одобрили нормы по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию, которые были разработаны во исполнение Указа Президента страны «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата».

– Одобренный закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства о дипломатической службе. В частности, уточняются вопросы, касающиеся поступления на дипломатическую службу, труда, повышения квалификации. Также усовершенствованы механизмы защиты трудовых и социальных прав дипломатов. Считаем, что закон будет способствовать совершенствованию работы органов дипломатической службы и оптимизирует процесс заключения международных договоров, – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания был рассмотрен еще один инициированный депутатами Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства». В рамках закона предусматриваются определение основных целей и принципов регулирования в сфере деятельности товарных бирж, расширение компетенций Правительства, уполномоченного и антимонопольного органов, исключение товарных бирж из категории субъектов малого и микробизнеса, введение лицензирования брокеров и клиринговых центров товарных бирж и т. д.

– В соответствии с законом по вопросам биржевой торговли и инвестиций предус­мотрен ряд конкретных мер. В их числе такие шаги, как усиление государственного контроля за деятельностью участников биржевой торговли, исключение товарных бирж из числа субъектов малого предпринимательства. Не остались без внимания и меры по обеспечению законных интересов инвесторов. В частности, для использования данных об инвестиционной деятельности на территории республики предусмотрен специальный реестр инвесторов. При этом решения государственных органов и местных исполнительных органов о проведении проверки в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, принимаются только после обязательного согласования с прокурором, – резюмировал спикер Сената.

Депутаты также рассмотрели вопрос об освобождении от должностей судей Верховного суда, кандидатуры которых были представлены Президентом страны, и назначенного Сенатом члена Высшей аудиторской палаты. Так, Ботагоз Ералие­ва и Камбар Нурышев освобождены от долж­ностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Также депутатами был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий и освобождении от должности назначенного Сенатом Парламента члена Высшей аудиторской палаты (ВАП). Ранее от имени Рашита Ахметова поступило заяв­ление об освобождении его от членства в ВАП. Путем открытого голосования депутаты поддержали это решение.

В завершение сенаторы ратифицировали ряд международных соглашений.