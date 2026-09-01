На вершине мира

Лидерство нашей соотечественнице обеспечил перерасчет рейтинговых очков перед стартом заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». В активе Рыбакиной сейчас 7 911 баллов. На кортах Нью-Йорка казахстанка должна защитить лишь 230 очков, что позволило ей опередить прямых конкуренток. Прежний лидер, белоруска Арина Сабаленка, опустилась на вторую строчку с 6 585 баллами – в статусе действующей чемпионки US Open ей предстоит отстоять сразу 1 990 очков. Замыкает тройку американка Джессика Пегула (6 495 очков, защита 770 баллов).

В первом круге турнира Елена Рыбакина встретится с 17-летней представительницей США Теей Фродин (580-й номер WTA). Финальное распределение позиций в мировой табели о рангах решится по итогам состязаний в Нью-Йорке.