Открыт борцовский зал

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

На базе Технического лицея Кокшетау торжественно открыли специализированный зал борьбы. На значимом для юных спортсменов событии присутствовали аким области Марат Ахметжанов и президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Еркин Окасов.

фото пресс-службы облакимата

Новый зал оснащен профессиональными борцовскими коврами и необходимым спортивным оборудованием. Здесь будут работать три тренера-преподавателя, а заниматься в секции смогут до 90 школьников.

Открытие борцовского зала стало первым шагом в реализации трехстороннего меморандума между двумя министерствами: спорта и просвещения, а также Рес­публиканской федерацией борьбы. Благодаря проекту школьный спорт станет дос­тупнее, появится больше школьных секций, дети смогут тренироваться рядом с домом.

– Мы открываем не просто спортивный зал, а создаем условия для того, чтобы школьники могли заниматься спортом рядом с местом учебы, тренироваться под руководством профессиональных специа­листов и раскрывать свои способности. Борьба воспитывает характер, дисциплину, стойкость и стремление к победе. Уверен, что такие площадки станут основой для формирования нового спортивного резерва регио­на, – отметил, поздравляя ребят, Марат Ахметжанов.

Сегодня различными видами борьбы в Акмолинской области занимаются более двух тысяч спортсменов. Региональная школа имеет своих представителей в составе национальной сборной, и они показывают высокие результаты на рес­публиканских и международных соревнованиях.

– Главная цель – увеличить число молодежи, занимающейся борьбой. Но речь не о том, чтобы сделать всех чемпионами. Важно приобщить ребят к здоровому образу жизни, воспитывать дисциплину и ответственность. Борьба играет важную роль в формировании спортивного резерва, – подчеркнул президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Еркин Окасов.

Проект стартовал в начале этого года. Специализированные залы начали открываться в Караганде, Шымкенте и Астане. В рамках трехстороннего соглашения федерация планирует до конца года охватить около ста школ по всей респуб­лике.

#Спорт #борьба #Кокшетау #Технический лицей

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