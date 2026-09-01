Чистая работа на шоссе Ондирис

Промзона вдоль шоссе Ондирис давно стала столичным районом, сосредоточившим инфраструктуру перерабатывающих предприятий. Здесь за неприметным фасадом двух металлических ангаров разместился мини-завод Сабыржана и Зауреш Аугамбаевых по выпуску санитарно-гигиенической продукции для сектора HoReCa (гостиничного бизнеса и общест­венного питания).

Зауреш, директор по развитию и совладелица семейного бизнеса, встретила нас с улыбкой и сразу задала беседе деловой тон. Ибо убеждена: обрабатывающая промышленность начинается не с комфортных офисов, а с надежно работающего оборудования.

– Давайте смотреть, как рож­дается наш продукт! – говорит бизнесвумен и уже в цехе продолжает громко рассказывать, перекрикивая шум станков. – Вот сырье – стопроцентная первичная целлюлозная основа в больших рулонах. Видите, бумажное полотно идет на валы механичес­кого тиснения…

Фотограф ловит кадр: массивный металлический вал с узорчатой поверхностью скрепляет слои бумаги без единой капли клея. Зауреш показывает нам готовый ажурный лист – мягкий, плотный, моментально впитывающий влагу.

– Вот наша специальная марка Easy Care – я сама придумала это название, означающее «Легкая забота». Чистая бумага, никакого клея и красителей, абсолютная гипоаллергенность. Эту продукцию у нас охотно забирают больницы. А вот для трехслойной бумаги необходим клей, специальный, натуральный, мы закупаем его у алматинских производителей, – поясняет она.

Идем вслед за Зауреш вдоль технологической цепочки. Станки стучат непрерывно: бумага проходит перфорацию, наматывается на картонные втулки и уходит под резак. По словам предпринимательницы, в целом казахстанское содержание на производстве составляет 65%, а по некоторым позициям – все сто! Например, оберточная бумага для втулок закупается в Караганде и Алматы, а картонные втулки диаметром от 40 до 76 мм крутят сами на своем оборудовании.

Она берет из лотка двухслойный рулон и сжимает его в кулаке: бумага мгновенно пружинит, полностью возвращая прежнюю форму.

– Смотрите, сейчас идет мода на импортную пятислойную бумагу. Маркетинг красиво расписывает: пять слоев! Но один слой может быть очень тонким – всего 11–12 граммов на квадратный метр, поэтому по фактической массе пятислойная бумага иногда практически равна качественной двух- или трехслойной. У нас два слоя, зато мы используем более плотную бумажную основу из первичной целлюлозы. Она дороже переработанного сырья, но обеспечивает мягкость, прочность и хорошую впитываемость. Поэтому при выборе важно смотреть не только на число слоев и цену упаковки, но и на сырье, состав и количество метров в рулоне, – продолжает разъяснять детали Зауреш.

Фотограф делает крупный план работы резака, а Зауреш оперирует цифрами легко и точно. На заводе работают четыре основных станка: три рулонных и один типа «джамбо». Проект­ная мощность предприятия – 12 тонн продукции в сутки, но пока текущий объем производства дос­тигает 60 т в месяц по всей товарной линейке. Здесь выпускают все: от салфеток для больниц и общепита до туалетной бумаги тугой намотки по 150–250 м для ресторанов, отелей и аэропортов.

– Мы предприниматели с опытом, – говорит Зауреш. – Начинали с продуктового магазина, затем открыли швейное ателье. Именно тогда окончательно поняли: торговля – не наше, мы хотим производить сами! В 2013 году арендовали небольшой цех площадью 120 квадратных метров. Для получения кредита не хватало залога, поэтому обратились в Фонд развития предпринимательства «Даму». Заложили собственную квартиру и на полученные средства приоб­рели оборудование – рискнули практически всем. Благодаря гарантии фонда «Даму» взяли кредит уже в рамках программы «Даму-Ондирис» под шесть процентов годовых. В 2023 году приобрели новое оборудование и расширили производство. Сегодня это настоящий семейный бизнес: вместе с нами работают сын и невестка, а на предприятии создано 20 постоянных рабочих мест. Всех нас объединяет одна идея – производить свое, казахстанское!

Наблюдаю за тем, как быстро укладываются готовые пачки полотенец в гофрокоробки. В условиях засилья импорта выживать местному заводу непросто, но у супругов есть четкая финансовая стратегия. Они не гонятся за высокой маржой – на бытовой продукции ее долго не удержишь. Завод зарабатывает исключительно на объемах и высокой оборачиваемости, выигрывая тендеры и поставляя продукцию в школы, больницы и государственные учреждения по всей республике.

Однако Зауреш мыслит шире нынешних масштабов собственного цеха. Гигиена – элемент безопасности государства, и Казахстан в этой сфере не должен зависеть от внешних поставок. Открывающиеся сейчас по республике целлюлозные заводы пока не покрывают всех потребностей переработчиков. Поэтому увеличение их мощности – задача первостепенной важности. Вторым резервом роста производства Зауреш считает макулатуру. На ее заводе все обрезки аккуратно собирают и отдают партнерам для выпуска яичных лотков. Но если наладить общенациональную систему раздельного сбора и глубокой переработки макулатуры, то вторичное сырье можно шире использовать для массового производства отличной гигиенической и упаковочной продукции, экономя природные ресурсы.

Являясь членом отраслевого совета обрабатывающей промышленности при НПП «Атамекен», Зауреш последовательно отстаивает интересы отечественных производителей. Она с воодушевлением рассказывает, как государство развивает инструменты поддержки бизнеса: например, недавнее кредитование на пополнение оборотных средств по программе «Іскер Аймақ» ее предприятие оформило полностью онлайн всего за пять дней.

Главной идеей на будущее для семьи Аугамбаевых стала производственная франшиза. Супруги готовы делиться с начинающими предпринимателями накопленным опытом, помогать с подбором оборудования и обу­чать всех желающих в регионах, чтобы такие же малые производства открывались по всему Казахстану.

Следующий стратегический шаг предприятия – запуск собственной бумагоделательной машины. Для осуществления проекта Аугамбаевы ищут парт­неров, чтобы создать полный производственный цикл – от переработки сырья до готовой товарной продукции. Своим ежедневным трудом они доказывают: отечественные изделия для гигиены способны достойно конкурировать с импортными аналогами по качеству, цене и доступности.