Какие акиматы не готовы к паводкам, рассказал Ильин

Чрезвычайные ситуации
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Диасов Ораз
корреспондент

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин на заседании Правительства рассказал, акиматы каких регионов не подготовились к паводкам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: primeminister.kz

Юрий Ильин сообщил, что к этому часу выдано 179 предупреждений о неготовности акиматов к паводкам. В справочной информации сказано, что большинство из них выдано в Павлодарской области – 115. Далее следуют Туркестанская и Акмолинская области – 15 и 13 соответственно.

Такие же предупреждения выданы акиматам населенных пунктов в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Костанайской и Актюбинской областях.

«Последние события с паводками показывают, что в основном к организации превентивных мероприятий и ликвидации последствий паводков привлекаются сотрудники органов гражданской защиты, при том что акиматы сообщают о полной готовности к оперативному реагированию на паводковые угрозы», – заявил министр.

В пример он привел Алматинскую и Абайскую области, где для работ по откачке воды, укладке мешкотары, очистке арыков и русел рек, вывоза снега и строительства защитных дамб привлекались воинские части гражданской обороны, пожарные и спасатели.

«В экстренных случаях для откачки воды привлекаются пожарные машины, нецелевое использование которых приводит к выводу из строя и дорогостоящему ремонту», – констатировал Юрий Ильин.

 

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