Какие призовые получат победители V Всемирных игр кочевников

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Общая сумма призовых на V Всемирных играх кочевников составит 253 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: СЦК

Деньги, выделенные партнерами V Всемирных игр кочевников, будут направлены на выплату призовых. Также их потратят на приобретение сувенирной продукции, оплату гонораров спикеров научной программы, выплаты участникам культурной программы, которые приедут из-за рубеж.

«Общая сумма призовых на V Всемирных играх кочевников составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта призовые будут индивидуальны. В командных видах – это прежде всего, кокпар и кок-бору. Команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место – 6 млн тенге, бронзовый призер – 4 млн тенге. В индивидуальных видах спорта победители получат по 500 тыс. тенге, второе место будет награждаться в размере 300 тыс. тенге, бронзовый призер получит по 200 тыс. тенге», – рассказал на пресс-конференции в СЦК руководитель Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.

В конных видах спорта призовые немного больше: в гладких скачках победитель получает 2 млн тенге, в скачках жорга, кунан байге, топ байге – по 3 млн тенге, в аламан байге – 5 млн тенге.

Кроме того, на пресс-конференции в СЦК представили медали V Всемирных игр кочевников. Медали изготовлены из бронзового сплава. В центре медалей располагается логотип Игр – это солярный человек, символизирующий движение вперед, стремление к победе.

«Контур медали выполнен в стиле нашего национального символа шанырака. Особое место занимает лента, которая выполнена в нашем фирменном стиле в цвете сердолик. На ней располагается памятная надпись, которая несет в себе информацию о месте и времени проведения Игр», – сказал спикер.

К слову, ожидается, что Всемирные игры кочевников посетят более 2500 спортсменов. Соревнования пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. В программу вошел 21 вид спорта. Из них половина - казахские национальные виды спорта, остальные - национальные виды спорта многих тюркских стран.

«В Играх подтвердили участие делегации из 89 стран. Ожидается прибытие более 2500 спортсменов»,  сообщил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

Говоря о спортивной инфраструктуре, вице-министр отметил, что будет применена концепция «одной линии».

«Будут использоваться спортивные объекты, расположенные на проспектах Кабанбай батыра и Туран. 7 основных спортивных объектов. Торжественное открытие соревнований состоится на «Астана Арене», во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова пройдут соревнования по видам борьбы, легкоатлетический манеж будет задействован под аккредитацию. Также для проведения национальных конных видов спорта проводится реконструкция ипподрома «Казанат». В гостинице «Думан» пройдут соревнования по тогызкумалак, мангала и другим видам спорта», – сказал Серик Жарасбаев.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится международная научно-практическая конференция. 

#Всемирные игры кочевников #призеры #призовые

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