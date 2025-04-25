Карагандинка завоевала «бронзу» на международном турнире по бочча в Бахрейне

Спорт
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Карагандинка Анастасия Кутурман вернулась с бронзовой медалью с международного рейтингового турнира Manama 2025 World Boccia Challenger, который прошёл в Бахрейне. Всего казахстанцы завоевали две медали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат Карагандинской области

В международном турнире в Бахрейне приняли участие 170 спортсменов из 14 стран. В национальную сборную РК вошли 10 параспортсменов из Астаны, Алматы, Караганды и Павлодара.

Помимо карагандинки Анастасии Кутурман, с наградой вернулся спортсмен из области Жетысу Куаныш Аскарбеков – он завоевал «золото».

В Караганде развивать бочча начали в 2020 году.

– Всё началось с того, что я искала спорт, которым могла бы заниматься моя дочь с ДЦП. Так я нашла бочча. Тогда же узнала, что в одной из инклюзивных школ Астаны физрук по своей инициативе вёл факультатив по бочча. Вот так постепенно, общаясь, находя друг друга, мы создали сначала Казахстанскую федерацию бочча, а затем, два года назад, и областную, – рассказала Гаухар Акижанова, заместитель президента Федерации бочча по Карагандинской области.

Анастасия Кутурман стала одной из первых спортсменок в Караганде, увлёкшихся бочча. Позже присоединилась Аружан Женис, которая также защищала честь Карагандинской области в Бахрейне.

– Поначалу мы объявляли сборы и на собранные средства закупали инвентарь для игры. В бочча нужны особые мячи, которые стоят недёшево. Также требуются рампы, чтобы выводить мяч на игровое поле. Например, Аружан у нас играет только кончиками пальцев, и ей требовалась дорогостоящая рампа, которую нам предоставила Казахстанская федерация, – говорит Гаухар Акижанова.

Сейчас в Казахстане бочча активно развивается. Уже в мае этого года в Караганде пройдёт Кубок по бочча. А в августе в Астане – первый международный челлендж.

Бочча – паралимпийский вид спорта, которым могут заниматься люди с ДЦП и другими серьёзными поражениями центральной нервной системы. Это игра с мячом на точность, похожая на боулинг. Играть в бочча можно руками, пальцами и даже ртом.

Для этого некоторым спортсменам нужна специальная рампа, которая позволяет выводить мяч на игровое поле.

#медаль #бочча #карагандинка

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