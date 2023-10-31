Карьер или парк?

Катастрофическое сокращение площадей, занятых лесами, – проблема не отдельного региона или страны. Из года в год антропоген­ные факторы снижают объемы «зеленых легких» планеты. Потому экологические активисты бьются за каждое дерево, не говоря уже о целых массивах, от использования которых дельцы разных мастей хотят поиметь личную прибыль.

О том, что леса и реки – достоя­ние народа, говорится много и громко. Вот только все больше пляжей переходит в частные руки, территория по берегам рек застраивается элитными коттеджами, закрывая гражданам доступ к благам природы.

Речной берег Урала в микрорайоне «Ремзавод» областного центра – излюбленное место семейного отдыха горожан. Удобный подъезд, песчаный пляж, высокие тополя, спасающие отдыхающих от палящего солнца...

Летом граждане здесь купаются и жарят шашлыки, зимой накатывают лыжню, весной и осенью приходят прогуляться по лесному берегу, полюбоваться на реку, наслаждаясь свежим воздухом и тишиной. Все это бесплатно. Лишь прошлым летом некий предприниматель взялся за обустройство здесь парковочной зоны для автомобилей отдыхающих горожан.

Сегодня же нашлись те, кто намерен пустить этот райский уголок под карьеры по добыче песка и гравия. И данный вопрос стал поводом для проведения здесь выездного заседания совета по вопросам экологии при областном филиале партии «Amanat».

Как оказалось, по закону у предпринимателей есть все основания претендовать на эти участки. Леса в черте Уральска в основном находятся на балансе Уральского лесхоза, но есть также отдельные «пятна», которые относятся к городской территории. Границы между территорией Уральска и землями лесхоза – нечеткие. Вот так и получилось: берег Урала рядом с проходной ремонтного завода – городская земля, а по Карте недропользования это место обозначено как месторождение песчано-гравийной смеси (ПГС).

И если у бизнесменов появится разрешение на недропользование, акимат будет не вправе им отказать. А это значит, десятки гектаров пойменного леса могут быть уничтожены в угоду чистогану.

Городу не хватает зеленых насаждений и рекреационных зон, считает заместитель председателя совета по вопросам экологии при областном филиале партии «Amanat», руководитель Западно-Казахстанского эколого-географического общества Дархан Сариев. Сегодня строят так, чтобы максимально получить выгоду от участка, не соблюдая при этом нормативы по благоустройству, где прописано, что при жилой застройке нужно озеленять 40% территории, при коммерческой – 10–15%.

– В черте города, если это не земли лесхоза или не территория индивидуального дома, все насаждения принадлежат зеленому фонду города. И прежде чем здесь что-то рубить, нужно взять разрешение в ЖКХ, оформить договор на компенсацию посадок. А у нас на реке Чаган рядом с городским парком – частная элитная застройка, где открыто уничтожают лес. Никто и не думает выполнять требования законодательства. При этом департамент экологии, управление природных ресурсов и природопользования не требуют ни разрешений, ни согласований. В пойме Урала уже велась разработка карьеров. После нее – только голая земля и мусор. За выработкой госорганам необходимо вести контроль вместе с экологами и общественностью, – отмечает Дархан Сариев.

Как подчеркивает кандидат географических наук, профессор Кажмурат Ахмеденов, разработка карьеров приводит к различным негативным последствиям, особенно, если работы ведутся в пойме реки. Страдают уникальные пойменные ландшафты, изменяется гидрологический режим реки и в целом ухудшается состояние экосистемы.

– Чем больше карьеров на реке, тем хуже ее состояние, – считает ученый. – Космический мониторинг таких объектов позволил бы оценить их влияние на ландшафт. Нужны исследования, которые покажут ущерб, наносимый бесконтрольной добычей инертных материалов. Необходим также строгий контроль над соблюдением всех требований экологического законодательства, в том числе – проведением последующей рекультивации участка. Можно сделать на месте карьера водоем, зарыбить его или, напротив, высадить тут деревья и кустарники. Но сколько ни бывал в экс­педициях, ни разу не доводилось видеть рекультивированный карьер. В основном его бросают после отработки, и экосистемы с определенными потерями восстанавливаются сами, на что уходят годы, если не десятилетия.

По словам руководителя ОО «Телегей» Дауренбека Сахыма, в области действуют 69 карьеров, которые полностью обеспечивают ее потребности в песчано-гравийной смеси. Но чтобы сок­ратить расходы на логистику, предприниматели пытаются взять участки, находящиеся в водоохранной зоне, принадлежащие гослесфонду, где промышленная деятельность запрещена.

Так, уже несколько лет по такому участку длится противостояние между предпринимателями и общественностью села Аксуат Теректинского района.

Дело движется с переменным успехом. Несмотря на, казалось бы, четкие требования лесного, водного, экологического законодательства, находились должностные лица, теперь уже бывшие, которые вместо прямых своих обязанностей по охране леса умудрялись лоббировать интересы бизнеса... Сейчас закон стоит на стороне общественных экологов.

– У села Аксуат мы отстояли 16 га земли. Под обращением к депутатам, в Генпрокуратуру и Президенту страны подписались 500 человек. Формально, конечно, все за природу. Но многие не рискуют выступать против разработки карьера, зная, что за этим стоят интересы не простых предпринимателей. Но проверку под таким нажимом общественности все же открыли. Департамент экологии изучил заключение, которое выдало управление природных ресурсов и природопользования. Выявили ряд несоответствий. На основании этого прокуратура вышла в суд с иском по отмене выданного заключения. Сейчас идет судебный процесс, – говорит Дауренбек Сахым.

Вместе с тем факт выделения участка под карьер на землях, где Водным и Лесным кодексами запрещена любая промышленная деятельность, послужил триггером для других предпринимателей. За землей под карьеры на берегу выстроилась очередь предпринимателей, и сейчас приходится отстаивать уже не 16 га водоохранной зоны в пойме Урала, а 70 гектаров! В уполномоченный орган подано сразу пять заявок на разработку карьеров!

Между тем земли в пойме Урала давно должны быть под непробиваемой защитой государства.

– Мы встречались уже с четырьмя министрами экологии и выяснили, что еще в 2012 году было постановление Правительства, предписывающее открыть резерват по берегу Урала. Докумен­ты на создание особо ­охраняемой природной территории были готовы в 2016-м. С того времени они просто лежали в кабинетах отраслевого министерства... Когда мы снова подняли этот вопрос в прошлом году, министр (бывший) по­обещала, что резерват будет-таки открыт, и это, мол, позволит сохранить пойменные леса для будущих поколений. Только незадача вышла... Оказалось, что смета и другие документы уже просрочены. В ноя­бре минувшего года опять же – прежний –аким области Гали Искалиев вынес постановление: 47 тысяч га земель в пойме Урала поставить в резерв. Теперь стоит вопрос: как скоро уполномоченные ведомства организуют резерват? – вопрошает руководитель ОО «Телегей».

Но и при такой, казалось бы, существенной подвижке экологов-общественников ждал подвох: некоторые участки речной поймы Урала каким-то образом не вошли в территорию, определенную под будущий резерват. К примеру, те же леса у села Аксуат. По факту в резерв должны были быть поставлены не те упомянутые выше 47 тыс., а порядка 80 тыс. гектаров!

Сейчас члены совета по вопросам экологии при партии предлагают акимату: все территории вдоль Урала и Чагана в черте города отдать под рекреационные зоны.

– Город растет, и ему необходимы места отдыха, – говорит Дархан Сариев. – Единственный парк не вмещает в себя всех желающих. Чтобы добраться до него из отдаленных микрорайонов, горожане тратят не меньше часа. Нужно разбить под парки порядка 50 гектаров. Пусть все они будут соединены экотропой, где можно устраивать марафоны. Вдоль кромки реки шириной в 500 метров должна сохраняться первозданная природа. Эти земли нельзя отдавать ни под частную жилую застройку, ни для бизнеса. Только так мы сможем сохранить экологию рек и защитить леса от вырубки, поджогов и разрастания мусорных свалок. Сегодня земли лесхозов предприниматели берут в доверительное управление под развитие зон отдыха, и это хорошо. Бизнесмены следят за чистотой и порядком, организуют тропинки для пеших и велосипедных прогулок, оборудуют места для безопасного разведения костров. Благодаря росту числа таких объектов Уральск не только становится комфортным для проживания, но и может получить заметный стимул для развития как въездного туризма, так и массового спорта.

Кроме того, по мнению местных экологов, сплошная рекреационная зона вдоль рек и будет зеленым поясом Уральска, создать который поручал Глава государства. Ос­тается лишь очистить и окультурить пойменные леса. И тогда они останутся экологи­ческой «подуш­кой безопасности» для областного центра, который не должен потерять статус самого зеленого областного центра страны.