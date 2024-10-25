Общее дело

Возвращение Дня Республики в календарь праздников Казахстана, да еще и в статусе национального (самого высокого в «праздничной иерархии») – это не только восстановление исторической справедливости по отношению к одному из важнейших в летописи нашей страны событию и ко всем тем, кто прокладывал нашей стране путь к независимости, но и четкий посыл о том, в каком направлении намерено развиваться государство в будущем.

Декларация о государственном суверенитете КазССР от 25 октября 1990 года, дата принятия которой и стала праздничной, впервые обозначила политико-правовые основы Казахстана как самостоятельного государства – унитарность, неделимость, неприкосновенность. Но она также содержала ряд концептуальных тезисов, дающих ­представление о ценностях, принципах и целях респуб­лики, ставшей на путь суверенного развития.

Среди этих тезисов – защита и укреп­ление национальной государственности и идентичности, стремление к созданию достойных и равных условий жизни для всех граждан, консолидация, единство и согласие многонационального общества, соблюдение прав человека, создание гуманного демократического правового государства. Все эти принципы, которые 34 года назад стали фундаментом для построения подлинно суверенного и независимого государства, сегодня лежат в основе масштабных реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленных на построение Справедливого Казахстана – развитого, сильного, современного государства равных прав и возможностей для всех.

«Мы должны вместе строить Справедливый Казахстан, в котором в мире и согласии будут жить наши граждане, уверенно смотря в завтрашний день. Люди ждут справедливости во всех сферах. Для этого каждый должен начать прежде всего с самого себя. Тогда и общество, и вся государственная система будут справедливыми», – подчеркнул Глава государства, выступая на состоявшейся недавно церемонии награждения государственными наградами, приуроченной ко Дню Республики.

Демократическое государство

Говоря о Дне Республики и пути развития нашего государства, имеет смысл поговорить и о дефинициях.

Казахстан выбрал для себя респуб­ликанскую форму правления – такую, при которой именно граждане страны выбирают тех, кто будет управлять государством от их имени. То есть, как четко прописано в нашей Конституции: «Единственным источником государственной власти является народ».

На практике такой подход реализуется через выборы, как один из главных инструментов демократии. В Казахстане в последние годы избирательная система претерпела значительные изменения, основной вектор которых – демократизация политической системы, стимулирование гражданской активности, более широкое вовлечение граждан в управление государством через электоральные процессы, повышение ответственности представительных органов перед избирателями.

В первую очередь необходимо упомянуть изменения, которые стали следствием проведенной в 2022 году конституционной реформы. Обновленный Основной закон создал правовые условия для формирования более эффективной модели функционирования всех институтов власти, укрепил механизмы сдержек и противовесов между ними.

Именно после конституционной реформы был внесен ряд поправок в национальное законодательство о выборах, расширен перечень выборных должностей, даже изменены условия президентского мандата. Чтобы реформа заработала, Президентом был запущен внеочередной электоральный цикл, который как раз начался с выборов Главы государства по новому законодательству – на однократный семилетний срок.

Отдельно стоит упомянуть об изменениях, коснувшихся процедур выбора депутатов Мажилиса и маслихатов: здесь Казахстан вновь вернулся к смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. Это означало – граж­дане, не состоявшие в партиях, могут выдвигаться на выборные должности в данных представительных органах, а избиратели теперь будут голосовать не только за партии и их списки (пропорциональная модель), но и выбирать ряд депутатов напрямую, голосуя за конкретных людей (выдвиженцев по одномандатным округам). Причем мажоритарная составляющая в Мажилисе и маслихатах разная: в нижнюю палату Парламента 70% депутатов избираются по партийным спискам и 30% – по одномандатным округам, в маслихатах областей и городов республиканского значения пропорция 50⁄50, а вот депутаты маслихатов районов и городов областного значения на 100% избираются по мажоритарной системе – напрямую.

Эта сухая и скучная раскладка описывает живую и рациональную идею: избиратели должны знать своих депутатов в лицо – особенно на местах, где представительные органы максимально приближены к народу. А избранные депутаты, в свою очередь, должны нести персональную (а не коллективно-партийную) ответственность за все, что они сделали или не сделали для своих избирателей. Кроме того, до Конституционной реформы 2022 года беспартийные граждане фактически были лишены возможности принимать участие в выборах, даже на местном уровне – и это, очевидно, гражданской и политической активности не особо способствовало.

Прошедшие в 2023 году совмещенные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней показали, что новые «правила игры» справляются с этой задачей гораздо лучше: за места в нижней палате Парламента боролись семь партий (шесть в результате набрали достаточное для прохождения количество голосов, сформировав самый многопартийный Мажилис в истории страны), а средняя конкуренция за место по одномандатным округам в маслихаты всех уровней была на уровне 3–4 человек.

Однако и это еще не все. Инструменты прямой демократии в Казахстане внедряются теперь и на уровне исполнительной власти, причем широкая стратегия перехода к выборам местных руководителей начала реализовываться еще до конституционной реформы.

В 2021 году прошли первые прямые выборы сельских акимов, которые теперь проходят на регулярной основе. С того момента избраны уже около 2,5 тыс. акимов сел, что составляет 90% от общего числа глав сельских населенных пунктов.

В 2023 году в пилотном режиме про­шли прямые выборы акимов районов и городов областного значения, по результатам которых было принято принципиальное решение об окончательном переходе на новую систему по всей рес­публике. С 2025 года все акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы.

Кроме того, в законодательство Казахстана были внесены поправки, регламентирующие назначение акимов областей и городов республиканского значения на альтернативной основе депутатами соответствующих маслихатов. Процеду­ра следующая: Президент предлагает на указанные должности не менее двух кандидатур, а окончательное решение о том, кто будет назначен на пост, принимают народные избранники. Фактически такой механизм – это косвенные выборы.

Таким образом, демократические выборы становятся для Казахстана повседневной реальностью, и вкупе с расширением пула выборных постов это работает на повышение политической и гражданской активности (как избирателей, так и избираемых), рост правовой культуры и в конечном счете на подотчетность влас­тей и эффективность госуправления.

Широкий общественный диалог

В целом президентские реформы и инициативы последовательно формируют благоприятную для создания активного гражданского сообщества экосистему, работают на широкое вовлечение граждан в процессы принятия государственных решений. Большую роль в этом сыграла, в частности, концепция «слышащего государства», которая теперь вплетена в ткань государственного управления на всех уровнях, а также нашла выражение на различных площадках общенационального диалога – сначала в экспертном формате Национального совета общест­венного доверия, а теперь и в более широкой форме Национального курултая. Оба они подняли коммуникацию и взаимодействие между государством и обществом на очень высокий уровень.

Самое главное – созданный механизм взаимодействия подразумевал не только широкое и разностороннее обсуждение имеющихся вопросов, но и их системное решение. Так, в рамках НСОД были проработаны и реализованы четыре пакета реформ, затрагивающих самые разные сферы – от политики и экономики до культуры (в рамках инициатив НСОД было принято более 100 нормативных правовых актов, в том числе 22 закона). Заседаний Национального курултая с 2022 года прошло уже три, и по итогам каждого из них вырабатывался пул поручений, исполнение которых находится на контроле на высшем уровне.

Например, только по итогам третьего заседания Национального курултая в 2024 году в Атырау в рамках исполнения поручений Президента принят закон по вопросам защиты прав женщин и безо­пасности детей, который криминализовал бытовое насилие. Рассматривается законопроект об усилении ответственности за производство наркотических веществ, приравнивании его к самым тяжким преступлениям. Приняты законодательные поправки по борьбе с лудоманией. Обновлено законодательство по борьбе с вандализмом. В работе поправки в законодательство в сфере археологии, ономастической деятельности и многое другое.

В целом площадка Национального курултая уже зарекомендовала себя, как трибуна, с которой и Глава государства, и представители общественности могут обозначить свою позицию по самым актуальным вопросам развития страны. Ежегодные заседания – это также эффективный инструмент обратной связи, оперативной, системной реакции на предложения и вопросы, высказанные членами этого консультативно-совещательного органа.

Собственно, инициатива о возвращении Дня Республики как главного праздника страны тоже была озвучена Президентом Касым-Жомартом ­Токаевым на первом заседании Национального курултая в 2022 году в Улытау.

Это позволяет говорить о том, что возвращение праздника и придание ему столь высокого статуса можно считать полноценной идеологической частью общественно-политических реформ Главы государства, поскольку эта дата и Декларация 1990 года напоминают казахстанцам о том, на каком фундаменте должны строиться подлинные суверенитет и независимость. Действительно сильное государство может построить только единый и сплоченный народ, граждане, разделяющие общие цели и ценности, которые Касым-Жомарт Токаев также озвучил на заседании Национального курултая в Атырау: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

Наряду с новой политической культурой Казахстан формирует и новую общественную этику.

Одна страна – одна судьба

Хотелось бы обратить внимание на еще один символический момент с практи­ческим смыслом: само слово «респуб­лика» происходит от латинского res publica – «общественное дело».

Это именно то, на чем постоянно делает акцент Глава государства: построение Справедливого Казахстана, процветающей и развитой страны – это дело всех без исключения ее граждан. Еще в 2019 году в своей предвыборной платформе Касым-Жомарт Токаев обещал, что по наиболее важным стратегическим вопросам решения будут приниматься посредством референдумов.

«Мы сформируем новую полити­ческую культуру, основанную на взаимном уважении и доверии между государством и обществом. Важные решения будут приниматься открыто, с участием граж­дан, потому что государство будет прислушиваться к голосу каждого», – вновь заявил Касым-Жомарт Токаев в мартовском Послании народу в 2022 году, когда начали обрисовываться контуры концепции Справедливого Казахстана.

Подтверждение того, что заявление не останется просто на словах, казах­станцы получили уже спустя пару месяцев. Упомянутые ранее поправки в Конституцию в 2022 году принимались не в стенах Парламента, как это обычно происходило в прошлые годы, а были вынесены на всенародный референдум – первый с 1995 года.

Как подчеркивал Касым-Жомарт ­Токаев, подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Он даже назвал референдум «проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность».

Казахстанцы этот экзамен выдержали с честью, показав сплоченность и готовность нации к реальным переменам – при явке более чем 68% за поправки в Конституцию проголосовали 77,1% пришедших на участки избирателей. Напомним, что это была самая большая конституционная реформа в истории страны – поправки коснулись трети Основного закона, в него даже была добавлена новая статья (об Уполномоченном по правам человека).

Последующие события показали, что референдум 2022 года не был «разовой акцией». Когда перед страной встал еще один критически важный для ее будущего развития вопрос, к принятию решения Глава государства вновь призвал всех казахстанцев. Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане поднимался уже давно, и поставить точку в нем Касым-Жомарт Токаев предложил путем всенародного голосования на референдуме – какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей.

Референдум по вопросу строительства АЭС состоялся совсем недавно, 6 октября казахстанцы вновь продемонстрировали неравнодушие и готовность брать на себя ответственность за судьбу страны: явка более 63%, и более 71% проголосовали за.

Два референдума, прошедших за три года, – это яркие, но далеко не единственные показатели того, что власть прислушивается к мнению своих граждан и приветствует их участие в решении вопросов государственной важности во всех сферах. Комплексная и масштабная программа реформ, реализуемых по инициативе Президента, затрагивает не только вопросы политики и гражданского участия, но и включает в себя экономические преобразования, повышение международного авторитета страны, реализацию конкурентных преимуществ Казахстана, укрепление национальной идентичности, усиление правозащитных механизмов и многое-многое другое.

Безусловно, процесс преобразований никогда не обещал быть «легкой прогулкой», но самое главное – он запущен и уже необратим. Казахстан движется по пути намеченных реформ, меняется общественное сознание – люди увидели и поверили, что их запрос на справедливость может быть выполнен, и сами готовы прилагать усилия для того, чтобы страна двигалась по выбранному курсу.

Возвращаясь к теме праздника, который Казахстан отмечает сегодня, можно сказать, что День Республики – это очень важное напоминание о том, что составляет «рецепт успеха» любого государства. Это люди, которые делают общее дело – ответственно, вместе, с полной самоотдачей, руководствуясь не сиюминутными выгодами, а фундаментальными целями укрепления своего государства, обеспечения его суверенитета, независимости и благополучия.