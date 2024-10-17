Об идеологии, TikTok и целительницах в школах

Происходящие в стране события, связанные с молодежью, ее поведением, ценностями все чаще вызывают тревогу и большие вопросы. Чем чреваты для страны эти процессы – наш разговор с экспертом в области образования, внештатным советником министра науки и высшего образования РК Нуркеном Халыкбергеном

- Нуркен, думаю сегодняшний разговор назрел уже давно. Хочу поговорить с вами и как с экспертом в области образования, и как с инфлюенсером, так как и ваш телеграмм-канал и другие соцсети очень востребованы и авторитетны. А поговорить с вами я хочу о том, что происходит сегодня в умах и сердцах граждан, особенно молодежи. Итак. За 10 дней в Алматы покончили с собой шесть молодых человек. Что на Ваш взгляд происходит?

- Ситуация с суицидами среди молодежи в Алматы — это тревожный сигнал, который указывает на более глубокие проблемы в обществе. Мы живем в эпоху глобальных изменений, где интернет и социальные сети кардинально трансформируют привычные способы общения и восприятия реальности. Если раньше круг общения молодого человека был ограничен семьей, друзьями, школой и университетом, то сегодня с помощью соцсетей он может взаимодействовать с практически неограниченным количеством людей по всему миру. Это увеличивает количество информационных потоков и контактов до бесконечности, создавая ситуацию, в которой человек может быть одновременно и в центре событий, и полностью изолирован.

Одной из главных угроз в этой новой реальности являются социальные сети, алгоритмы которых уже давно привлекают внимание специалистов и вызывают опасения. В отличие от таких платформ, как Instagram или Facebook, которые ориентированы на поддержание контактов с друзьями и подписчиками, TikTok строится на уникальной системе рекомендаций. Он создается с использованием алгоритмов, которые делают его особенно «прилипчивым» и влиятельным, особенно для подростков и людей с низким уровнем критического мышления.

- Вы предлагаете заблокировать в стране TikTok…

- Я не предлагаю тотальную и полную блокировку TikTok, как может показаться на первый взгляд. Моя позиция заключается в необходимости государственного регулирования и частичной блокировки данной социальной сети. TikTok должен функционировать в Казахстане по правилам, направленным на защиту детей и подростков от потенциально опасного контента. Я предлагаю ввести частичную блокировку и регулирование на основе опыта, применяемого в других странах, таких как Китай и Италия.

Как работают алгоритмы TikTok и в чем их опасность? Эта платформа не просто демонстрирует видео — она создает целую экосистему, где каждое действие пользователя фиксируется и анализируется. Время просмотра, комментарии, лайки, шэринг — все это формирует картину предпочтений и интересов человека. Но в отличие от традиционных соцсетей, TikTok ориентируется не на социальные связи, а на ленту «ForYou» — бесконечный поток видео, который подстраивается под вкусы и эмоциональные реакции пользователя. Это значит, что даже случайный просмотр тревожного или деструктивного контента может привести к тому, что подобные видео будут появляться все чаще, углубляя эмоциональное состояние и формируя негативное восприятие мира.

Проблема в том, что алгоритмы учитывают не только позитивные интересы, но и любые эмоциональные реакции — как положительные, так и отрицательные. Это создает ситуацию, в которой контент, вызывающий тревогу, депрессию или даже насилие, будет появляться в ленте с той же частотой, что и позитивные ролики. Алгоритм «подкрепляет» эти эмоции, создавая иллюзию реальности, которая подчинена не объективным фактам, а субъективным эмоциональным реакциям. Именно поэтому TikTok и подобные платформы могут стать катализаторами деструктивного поведения, усиливая уже существующие психоэмоциональные проблемы у подростков.

В совокупности с отсутствием у многих детей и подростков навыков критического мышления и умения управлять своими эмоциями, такая информационная среда может быть крайне опасной. Важно не просто осуждать соцсети, но и признать, что они изменили саму природу человеческого восприятия, и поэтому требуются новые подходы к воспитанию и образованию, чтобы научить молодежь адекватно воспринимать и фильтровать поступающую информацию.

Что я предлагаю? Для начала необходимо обеспечить обязательную идентификацию пользователей. Если пользователь не проходит идентификацию, его доступ к платформе должен быть ограничен. Это поможет исключить или минимизировать доступ детей младше 16 лет. Для детей и подростков следует установить строгие временные ограничения, как это реализовано в Китае на платформе Douyin (локальная версия TikTok). В Douyin подросткам разрешено проводить на платформе не более 40 минут в день, и они получают доступ только к образовательному и познавательному контенту, который проходит строгую модерацию. Также важно контролировать контент и взаимодействие несовершеннолетних. Взаимодействие детей с незнакомыми взрослыми пользователями должно быть исключено, а алгоритмы TikTok обязаны предлагать детям контент, соответствующий их возрасту, исключая деструктивные или опасные тренды.

- В комментариях под вашим постом о необходимости запрета этой соцсети ваши подписчики выразили свое несогласие, мол, запреты – это пережиток прошлого, запретами проблему не решить. Полагаю, Вы считаете, что это не так. Ваши аргументы.

- Как я уже сказал выше, алгоритмы TikTok обладают потрясающей способностью угадывать интересы человека, часто еще до того, как он сам осознает их. Но в чем же опасность? TikTok может предлагать пользователю контент, который усиливает его тревожные состояния, расстройства пищевого поведения или склонность к насилию, потому что такие видео тоже вызывают сильные эмоции и долго удерживают внимание.

Для подростков, чей мозг еще находится в стадии формирования, это особенно опасно. Постоянное взаимодействие с подобным контентом формирует привычку к непрерывному потреблению коротких роликов, что снижает способность к концентрации, критическому анализу и глубокому осмыслению информации. Это приводит к тому, что дети привыкают к «быстрым удовольствиям» и начинают избегать более сложных задач и контента, что негативно сказывается на их личностном и образовательном развитии.

Что касается распространения контента. За последние несколько лет TikTok неоднократно критиковали из-за опасных вирусных челленджей, которые привели к серьезным травмам и даже смертям среди подростков. Наиболее известный из таких челленджей — «BlackoutChallenge», который побуждает участников временно перекрывать доступ кислорода к мозгу до потери сознания. В 2021 году этот челлендж привел к гибели нескольких детей по всему миру. В США семья 10-летней девочки Найлы Андерсон, погибшей после попытки повторить этот челлендж, подала иск против TikTok, утверждая, что алгоритмы платформы специально продвигали опасный контент ребенку.

В Италии в 2021 году 10-летняя Антонелла Сикомеро также погибла, участвуя в этом челлендже. После этой трагедии итальянские власти ввели срочные меры, требуя от TikTok немедленно прекратить обработку данных пользователей, чей возраст не может быть достоверно подтвержден, и блокировать учетные записи несовершеннолетних. Это решение позволило итальянскому правительству быстро отреагировать на угрозу и снизить риск повторения подобных трагедий в будущем.

На платформе также распространялись и другие опасные челленджи, такие как «BenadrylChallenge», когда подростки принимали большие дозы антигистаминного препарата для получения галлюцинаций, что привело к нескольким госпитализациям и смертям, и “MilkCrateChallenge”, в ходе которого пользователи пытались взобраться на неустойчивые конструкции из ящиков, что часто заканчивалось серьезными травмами.

Когда речь идет о безопасности детей - даже европейские страны действуют максимально быстро и эффективно.

В целом можно привести ряд примеров из международного опыта по введению ограничений на использование социальных сетей и мобильных телефонов школьниками, чтобы снизить влияние опасного контента и контролировать время, которое дети проводят в интернете. Например, Франция, где в 2018 году была принята политика, запрещающая использование мобильных телефонов в школах для учеников младше 15 лет. Индия, где в ряде штатов введены ограничения на использование смартфонов в школьных учреждениях, чтобы предотвратить распространение деструктивного контента. Наиболее показательный пример родина Тик-Тока - Китай. В 2021 году руководством КНР введены строгие меры по ограничению времени, которое дети могут проводить в играх и социальных сетях, установив лимит на просмотр контента — не более 40 минут в день.

- Почему такие меры важны и в Казахстане?

- Опыт этих стран показывает, что государственное регулирование в сфере использования социальных сетей может стать эффективным инструментом для защиты детей. Я считаю, что государственные органы Казахстана должны проявить принципиальность и разработать схему регулирования, аналогичную той, что применялась в Италии после трагической гибели ребенка. Когда есть воля и желание — решение можно найти быстро.

Таким образом, я выступаю не за полное закрытие TikTok, а за введение разумных ограничений, направленных на защиту наших детей.

- Поговорим о ценностях. Недавно соцсети всколыхнуло видео, в котором девушка у одного из торговых центров в Астане размахивала нижним бельем, предварительно сняв его, а потом выложила видео о своем «подвиге» в сеть. И снова – что происходит. Как мы пришли к таким реалиям?

- С появлением социальных сетей и цифровых технологий мы стали свидетелями стремительных изменений в обществе. То, что раньше ограничивалось узким кругом семьи, друзей или коллег, теперь доступно миллионам людей. Соцсети кардинально изменили правила игры, разрушив монополию традиционных СМИ на информацию. Если раньше мы узнавали новости через телевизоры, газеты и радио, то сейчас каждый человек сам может стать источником новостей, создавая свои информационные каналы и формируя общественное мнение.

С одной стороны, это привело к демократизации информации и возможности для каждого выразить свою точку зрения. Но с другой — массовое внимание к социальным сетям и отсутствие опыта их использования привели к тому, что цифровая аудитория начала доверять людям на основе поверхностных критериев: количества подписчиков и готовности идти на шокирующие поступки ради лайков и просмотров.

Отсутствие внутреннего критического фильтра и системы ценностей у многих подростков привело к формированию новой цифровой культуры, где публичное внимание, лайки и комментарии стали своеобразной «цифровой валютой», которая подтверждает их значимость. В стремлении «заработать» эту валюту молодые люди готовы пойти на любые крайности, даже на те действия, которые идут вразрез с социальными нормами и правилами.

Если мы вспомним примеры из телевидения, то даже ведущие популярных шоу на каналах вроде Discovery или National Geographic ради рейтингов соглашались на съемки с опасными животными, делали рискованные трюки или взаимодействовали с ядовитыми насекомыми. Все это было частью стратегии по привлечению внимания зрителей. Сегодня подростки пытаются добиться той же цели, создавая свой «шок-контент». Разница лишь в том, что в цифровом пространстве границы дозволенного стираются намного быстрее.

Проблема в том, что современные молодые люди растут в условиях отсутствия четких моральных и идеологических ориентиров. В советское время идеология и система воспитания, несмотря на все свои недостатки, четко указывали, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодня же информационное пространство стало хаотичным, а моральные рамки размыты. В результате подростки, лишенные навыков критического мышления и рефлексии, пытаются зарабатывать «внимание» любой ценой. И чем более экстремальное поведение, тем больше шансов получить заветные лайки и комментарии.

Пример того, как отсутствие ценностных ориентиров и внутреннего контроля приводит к радикальному поведению, мы видим на социальных платформах, где популярны опасные челленджи, вызывающие насмешки или даже агрессию в отношении других людей. Некоторые подростки идут на абсурдные и шокирующие поступки — вплоть до публичного унижения себя или других, только ради того, чтобы получить моментальное признание.

К сожалению, молодые люди воспринимают популярность и количество подписчиков как единственный маркер успеха. И если раньше в обществе была четкая система ценностей, на которой воспитывались поколения, то сейчас каждый сам выбирает, что для него хорошо или плохо. Подростки, которые не могут сформировать собственные ориентиры, начинают следовать за трендами и копировать поведение популярных инфлюенсеров, независимо от того, насколько оно деструктивно.

Этот феномен приводит к тому, что границы дозволенного постепенно размываются. Примеры крайних поступков ради «цифровой славы» включают съемки обнаженных сцен, публичное оскорбление, применение насилия или участие в опасных челленджах. Как говорят казахи, «Атыңшықпаса, жерөрте» — если не можешь прославиться своим умом или талантами, лучше «спалить землю», то есть привлечь к себе внимание любыми, даже самыми радикальными способами.

Таким образом, мы пришли к этим реалиям, потому что цифровая среда создала условия, в которых отсутствие общественного и морального контроля позволяет молодым людям идти на крайности ради мгновенной славы. Система воспитания и образования не успевает за этими изменениями, и в результате многие подростки воспринимают любую популярность как признак успеха, не задумываясь о последствиях своих поступков.

- На чем сегодня, на Ваш взгляд, должна быть основана идеология? Это все-таки не про запреты, клише, лозунги, как считают некоторые?

- Я выскажу непопулярное мнение, которое, возможно, не понравится многим читателям. Как эксперт в области PR и антикризисного управления с 20-летним опытом, я хочу отметить, что известная программа «Рухани Жаңғыру» сама по себе — это выдающийся документ. Авторы концепции проделали огромную работу, создав стратегию, которая и сегодня остается актуальной и способной решать проблемы воспитания и формирования идеологии в стране. В свете сегодняшних вызовов и потребностей общества документ по-прежнему сохраняет свою ценность и потенциал. Проблема данной программы заключалась не в самой концепции, а в методах реализации на практике.

Идеология — это не просто набор лозунгов и клише, это не рекламные ролики и плакаты, это система моральных и культурных ориентиров, которые закладываются через реальные знания, опыт и примеры. Программа «РуханиЖаңғыру» предлагала именно такие ориентиры, но для ее успешной реализации нужно внедрять идеи через конкретные образовательные и культурные инициативы. Важно, чтобы молодежь видела, что государство поддерживает честность, трудолюбие, стремление к знаниям и развитию критического мышления не на уровне формальных акций, а через создание условий, где эти качества действительно востребованы.

Например, предлагаемая мною инициатива создания программы ста произведений мировой и отечественной литературы, обязательных для чтения в школьной программе. Цель - создание списка книг, которые могут стать основой для школьной программы и подбираться таким образом, чтобы сформировать у детей критическое мышление, познакомить их с различными мировыми культурами, ценностями и научить их системно мыслить. Например, это могут быть труды Конфуция, Теодора Драйзера, Жюля Верна, Айзека Азимова, Фон Клаузевица, Лао Цзы, Магжана Жумабаева, Бауржана Момышулы, Ахмета Байтурсынова, Ильяса Есенберлина и др. Такие произведения не только расширят кругозор детей, но и позволят лучше понять культурное многообразие, философию и этические нормы других народов, не забывая при этом величие и истоки собственной нации.

Контроль за прочтением произведений можно организовать через современные технологии — электронные книги и онлайн-платформы. Детей, которые успешно изучили все сто произведений, можно награждать памятными значками, грамотами и премиями. Это должно стать общественным достижением, которое будет демонстрировать, что государство и общество высоко ценят знания и стремление к развитию. Программа должна быть построена таким образом, чтобы поощрять учеников за интерес к книгам и знаниям, а не за заучивание фактов.

Изучение книг позволит детям знакомиться с философией разных народов, понять принципы мышления и этики людей из разных культур. Например, это поможет понять японский подход к дисциплине, к чистоте и уважению к старшим, китайские традиции мудрости и терпения, а также американские принципы индивидуализма, предпринимательства и свободы. Мы часто говорим о том, что нам нравятся некоторые аспекты культуры других стран — дисциплинированность и трудолюбие японцев, этика и взаимное уважение корейцев, стремление к знаниям и высокие образовательные стандарты в Финляндии. Мы можем создать аналогичную систему, которая будет прививать эти ценности и давать ориентиры нашим детям.

Финляндия и Южная Корея — хорошие примеры того, как идеология может быть эффективно интегрирована в образовательный процесс. В Финляндии дети с раннего возраста приучаются к критическому мышлению и самостоятельности. Они изучают различные философские концепции, которые учат их мыслить системно и глубоко. Южная Корея же активно использует гражданское образование и культурные инициативы, чтобы формировать у молодежи патриотизм, уважение к старшим и высокие стандарты ответственности перед обществом.

Почему бы и нам не внедрить подобные образовательные программы, основанные на уважении к традициям и стремлении к знаниям? Это поможет сформировать у молодого поколения глубокое понимание своих корней, патриотизм и уважение к другим культурам. Мы можем взять лучшее из опыта других стран и адаптировать это к нашим реалиям.

Таким образом, идеология должна быть интегрирована в повседневную жизнь через продуманные образовательные и культурные инициативы, которые учат молодежь системному и критическому мышлению, уважению к своему культурному наследию и пониманию других культурных традиций.

- Вы эксперт в области образования. На ваш взгляд, какую роль в воспитании гармонично развитой, ценностно ориентированной личности должна играть школа. И должна ли?

- Воспитание детей — это комплексный и сбалансированный процесс, в котором участвуют разные социальные институты: семья, государство в лице школы и общество. Каждый из элементов вносит свой уникальный вклад в формирование личности ребенка. Однако с появлением интернета и развитием технологий баланс изменился. Если элементы «школа и семья» остались прежними, то «общество» как социальный институт сильно трансформировалось и значительно усилило свое влияние на наших детей. На смену «друзьям, знакомым и соседям» пришли новые авторитеты из социальных сетей. Это незнакомые и зачастую неподтвержденные личности, выступающие в роли лидеров общественного мнения, коучей, тренеров и наставников, чья квалификация и опыт не всегда могут быть верифицированы. Они нередко распространяют деструктивные идеи и сомнительные методы саморазвития, что представляет собой серьезную угрозу для детей и молодежи.

В данном контексте стоит обратить внимание на опыт таких стран, как Китай и Узбекистан, где законами прописаны жесткие ограничения на образовательную деятельность таких наставников и мотиваторов. Им запрещено обучать или консультировать в сферах, где у человека нет подтвержденной квалификации и опыта. Эти меры позволяют снизить влияние деструктивных идей и защитить информационное пространство детей и общества в целом. Нам также необходимо внедрять подобные меры для защиты подрастающего поколения и информационной среды от непрофессионалов, которые могут навредить их психическому и социальному здоровью.

Что касается роли школы, я убежден, что сегодня казахстанская школа должна стать краеугольным камнем всей системы воспитания и образования. Через начальное и среднее образование проходят 100% населения Казахстана, тогда как высшее образование получают лишь около 60%. Это значит, что школа — тот фундамент, где происходит формирование личности, гражданская и социальная адаптация, получение базовых знаний и профессий. Здесь закладываются основы жизненных принципов и компетенций, которые остаются с человеком на всю жизнь.

Каждый гражданин, независимо от того, решит ли он получать высшее образование или нет, должен выходить из школы подготовленным к самостоятельной жизни. Концепция lifelonglearning (непрерывного обучения) позволяет любому человеку в любой момент его жизни возвращаться к системе образования , когда у него возникает потребность в повышении квалификации или получении новых знаний.

Современная казахстанская школа должна выполнять более широкие функции, чем просто передача академических знаний: не только формулы воды или и законы Ньютона, не только знания о фотосинтезе или функций высшей математики (синусы и косинусы) - школа должна развивать и давать жизненные навыки: критическое мышление, умение работать в команде, навыки финансовой и правовой грамотности, способность принимать обоснованные решения. Также важно дать ученикам профессиональные компетенции. Например, школьники могут получить базовые навыки программирования, управления автомобилем, основы профессий повара или электрика — то есть навыки, которые позволят им адаптироваться в любой жизненной ситуации.

Представим, что ребенок остался без поддержки семьи. Сможет ли он адаптироваться к жизни? Обладает ли он необходимыми базовыми навыками, чтобы выжить, развиваться и стать полноценным членом общества? Это вопросы, на которые современная школа должна уметь ответить. Мы должны создавать условия, в которых каждый школьник Казахстана сможет стать самостоятельным, социально адаптированным гражданином, способным обеспечить себя и свою будущую семью. Важно изучить и перенять лучшие практики других стран. В Финляндии и Германии школьное и профессиональное образование поставлено на высочайший уровень. Выпускники этих систем выходят из школы с ясным пониманием своих целей и с необходимыми знаниями и навыками для самостоятельной жизни. В США школьники, окончив школу, готовы жить самостоятельно и брать ответственность за свою жизнь, что формирует у них независимость и уверенность в своих силах.

Для достижения этих целей государству необходимо сосредоточить усилия на развитии системы среднего образования и профессионально-технической подготовки. Школа должна быть местом, где закладываются основные знания и жизненные навыки, которые помогут нашим детям адаптироваться к изменениям в мире, развиваться и строить успешную карьеру. Только так мы сможем создать качественный человеческий капитал, который станет основой для устойчивого развития нашей страны и общества.

- Вот, например, видит молодой человек из среднестатистической семьи «упакованного» родителями ровесника – элитное авто, бренды, часы и прочие признаки успешной жизни. Он знает, что папа этого ровесника в акимате работает. И все. Неокрепший ум начинает формировать соответствующие ценности. И никакая идеология тут не поможет.

- На мой взгляд, решение этой проблемы действительно существует, и здесь нам следует обратиться к опыту таких стран, как Норвегия, Финляндия и Швеция. В этих странах государство достаточно жестко регулирует проявление так называемого намеренного потребления (conspicuousconsumption). Этот феномен описывает поведение людей, которые демонстративно выставляют свое богатство напоказ, пытаясь подчеркнуть свою значимость через приобретение дорогих вещей, автомобилей, аксессуаров и других предметов роскоши. Это потребление формирует иллюзорные стандарты успеха и негативно влияет на общественное восприятие ценностей.

Одним из эффективных инструментов борьбы с этим явлением являются прогрессивные налоги. В Финляндии, например, налоговая система устроена так, что чем больше зарабатывает человек, тем больше он платит налогов. Это снижает стимулы к нарочитому потреблению и демонстрации богатства. Такая система позволяет регулировать финансовое поведение граждан и направлять средства на поддержку социальных программ и равенство возможностей.

Если мы говорим о применении таких мер в Казахстане, то здесь полезно рассмотреть и другую форму прогрессивного подхода — штрафы и наказания, привязанные к уровню дохода. Например, стандартный штраф в 18 тысяч тенге за превышение скорости сильно влияет на бюджет человека с доходом 300 тысяч тенге в месяц, тогда как для человека с зарплатой в 2-5 миллионов тенге эта сумма практически неощутима. В этом случае неравномерное воздействие штрафов теряет свою дисциплинирующую функцию.

Прогрессивные штрафы, как это практикуется в Финляндии, Дании и других странах, — это один из инструментов, который может быть внедрен для более справедливого и действенного регулирования нарушений. Если человек с высоким доходом платит штраф, привязанный к его заработку (например, 180 или 300 тысяч тенге вместо 18 тысяч), это создает реальный экономический стимул соблюдать правила. Применение такой системы также демонстрирует, что перед законом все равны, независимо от социального статуса и уровня дохода.

Но проблема потребления и демонстрации богатства не может быть решена исключительно экономическими мерами. Не менее важно формирование в обществе других стандартов успешной жизни. Государство должно продвигать и поощрять идеи, что успех измеряется не количеством дорогих вещей, а знаниями, навыками и вкладом в общественное развитие. Важно, чтобы молодежь видела примеры успешных людей, которые достигли высот благодаря своему труду, упорству и знаниям, а не из-за материальных привилегий или связей.

Приведу пример: в странах Скандинавии культивируется скромность и умеренность. Там успешные люди, даже крупные предприниматели и политики, предпочитают не выделяться чрезмерной роскошью. Это часть их культуры, при которой главное — личные качества, вклад в общество и социальная ответственность, а не материальные атрибуты успеха. Если мы будем развивать подобные ценности в Казахстане, подчеркивать важность нематериального благополучия и создавать положительные примеры для подражания, то постепенно сможем изменить восприятие успеха среди молодежи.

Для этого нужно переходить от слов к делу. Государство должно внедрять программы, направленные на поддержку общественных и образовательных инициатив, пропагандирующих честный труд и развитие личностных качеств. Пора создавать механизмы, которые поощряют стремление к знаниям и социальному вкладу, а не материальное обогащение и статусное потребление.

Кроме того, важно, чтобы сами лидеры мнений и представители власти демонстрировали те ценности, которые они пропагандируют. Молодежь должна видеть, что успех достигается не через связи и показное богатство, а через труд, честность и стремление к знаниям. Образование, наука, культура и искусство — вот те направления, которые должны стать фокусом государственной политики и идеологии.

- Я хотела бы поднять вопрос, скажем так, большого запроса в обществе на религиозность. Причем в эту систему втягиваются в буквальном смысле дети. Я часто вижу маленьких девочек в хиджабах. Ваше отношение к этому?

- Вопрос религии и религиозных атрибутов — это сложная и многогранная тема, требующая деликатного и аккуратного подхода. Религия играет важную роль в жизни многих людей, предоставляя им чувство психологической стабильности, моральные ориентиры и принадлежность к общине. Через соблюдение религиозных ритуалов и обрядов люди получают возможность обрести внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Однако, как и в любом явлении, здесь существует тонкая грань между личной верой и показной демонстрацией религиозности. Важно понимать, что подлинная вера не нуждается в доказательстве через внешние атрибуты, будь то хиджаб, крестик, определенная прическа или другие элементы.

Что касается ношения хиджабов и других религиозных атрибутов детьми, это, конечно, личный выбор родителей. Однако стоит учитывать возможные риски и последствия. Во-первых, ношение таких атрибутов может потенциально привести к изоляции ребенка и выделению его среди сверстников, что усложняет процесс социализации и общения. Дети, которые сильно отличаются от своих сверстников, могут испытывать трудности в школьной среде, что, в свою очередь, приводит к развитию стереотипов и предубеждений. Это может способствовать формированию барьеров между детьми, создавая условия для сепарации и разделения общества на группы по внешним признакам.

В странах, где религиозные атрибуты принимаются как часть национальной культуры, такие проблемы, как правило, менее выражены. Однако в многонациональном и многоконфессиональном обществе, подобном нашему, важно учитывать возможные негативные последствия чрезмерной демонстрации религиозных отличий. Это может привести к дальнейшей стратификации общества и усилению социальных барьеров.

Стоит отметить, что религия должна быть осознанным выбором, который делается человеком на основе личных убеждений, а не только как следствие навязанных стереотипов или социальных норм. Когда выбор следования определенным религиозным традициям исходит исключительно от родителей, это лишает ребенка возможности самостоятельно формировать свои взгляды и убеждения. В идеале, ребенок должен получать разностороннее образование, которое позволит ему в будущем делать осознанный выбор на основе своих личных предпочтений и убеждений.

Многие эксперты подчеркивают, что жесткое навязывание религиозных символов или поведения в раннем возрасте может стать препятствием для полноценного развития личности. Дети могут испытывать внутренний конфликт, если их религиозная идентичность вступает в противоречие с их желанием интегрироваться в общество. Таким образом, важно создавать условия, при которых религиозная принадлежность не становится барьером для общения и не мешает ребенку развивать навыки взаимодействия с другими людьми.

Казахстан как многонациональное и многоконфессиональное государство должен учитывать обе стороны этого вопроса. Важно сохранить баланс, который позволит поддерживать культурное многообразие и свободу вероисповедания, при этом не создавая условий для разделения общества на страты по религиозному признаку. Мы должны способствовать формированию у детей понимания и уважения к различным культурам и религиям, создавая общество, в котором каждый человек сможет следовать своим убеждениям без угрозы дискриминации или изоляции.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что религиозные символы и атрибуты — это личный выбор каждого гражданина, но этот выбор не должен становиться причиной изоляции или ущемления прав ребенка. А также не должно происходить публичного навязывания или принуждения к выбору религии и соблюдению ритуалов и атрибутов. Государство должно ставить в приоритет интересы ребенка, обеспечивать разностороннее развитие детей, обеспечивать равные условия для всех, независимо от религиозных предпочтений. Религия должна оставаться личным делом человека и его осознанным выбором, а не инструментом навязывания воли отдельных групп или личностей.

- Как вы считаете, оправдана ли доктрина, согласно которой общество само способно регулировать свои ориентиры, и коллективное воспитание не нужно?

- Отвечая на этот вопрос, давайте вспомним уроки истории, а в частности про демократию. Абсолютной демократии не существует. История древней Греции, откуда демократия берет свое начало, показывает, что «власть толпы» без системы четких ориентиров и ценностей может привести к деградации общества и хаосу. Когда люди начинают руководствоваться лишь личными интересами и желаниями, а отсутствуют общие принципы и нравственные нормы, общество рискует утратить целостность и стать неуправляемым. Поэтому очень важно учитывать необходимость системы моральных ориентиров и ценностей, которые создают фундамент для гармоничного развития общества и поддержания общественного порядка.

Существует мнение, что общество способно самостоятельно регулировать свои ориентиры, без какого-либо внешнего вмешательства. Однако на практике это приводит к тому, что ориентиры начинают определяться самой активной, но не всегда позитивной частью общества. Если не будет системы, которая четко очерчивает границы допустимого и регулирует поведение, велик риск, что произойдет упадок моральных и культурных норм.

Коллективное воспитание — это инструмент, который помогает обществу устанавливать и поддерживать эти нормы, передавая их следующим поколениям. Например, в странах Скандинавии, таких как Швеция и Норвегия, большое внимание уделяется социальному воспитанию детей, где не только семья, но и государство играет важную роль в формировании моральных и этических принципов. Это позволяет минимизировать влияние отдельных деструктивных элементов и укреплять социальную стабильность.

Опыт показывает, что государства, где воспитание базируется только на частной инициативе и семьях, часто сталкиваются с проблемами моральной дезориентации молодежи и распадом социальных связей. В таких условиях дети и подростки, не имея четких ориентиров, легко попадают под влияние агрессивных идеологий или деструктивных культов.

Поэтому я считаю, что роль государства в регулировании системы моральных и культурных ценностей остается важной и необходимой. Коллективное воспитание, включающее в себя школу, общественные организации и культурные учреждения, создает устойчивый фундамент, который помогает поддерживать целостность общества и обеспечивает преемственность положительных традиций и принципов.

- Наверняка, вы помните скандал, когда в одну из казахстанских школ приехала некая целительница, которую встречали преподаватели. Были и другие похожие случаи. О чем это свидетельствует?

- Ситуация с визитом эпатажной целительницы в школу района Т. Рыскулова указывает на серьезные проблемы в системе управления образованием и недостаток контроля со стороны государственных структур. Такие события свидетельствуют о том, что образовательные учреждения, которые должны быть площадками для получения знаний и развития критического мышления, становятся уязвимыми для влияния людей, не обладающих ни соответствующей квалификацией, ни профессиональными компетенциями в вопросах образования.

Что говорит этот инцидент об общей ситуации? Первое. Отсутствие четкой политики в области образования и контроля над внешними вмешательствами. Если люди без соответствующих навыков и знаний могут свободно проводить мероприятия в школах, это указывает на то, что система контроля и допуска к образовательным учреждениям имеет существенные пробелы.

Второе - проблема с регулированием внешнего воздействия на детей. В данном случае визит целительницы был не просто единичным инцидентом. Это демонстрация того, как образовательные учреждения могут подвергаться влиянию людей, представляющих альтернативные и ненаучные подходы. Дети и подростки, не обладающие сформированным критическим мышлением, легко поддаются внушению, что может привести к формированию ложных убеждений и искаженного восприятия реальности.

Ну, и третье - снижение авторитета школы и образовательной системы. Присутствие подобных людей в школе подрывает доверие к системе образования в целом. Родители и общество начинают сомневаться в компетентности и профессионализме педагогов и руководства школ, что негативно сказывается на репутации образовательных учреждений.

Что нужно делать? Ужесточение контроля за внешними визитами в школы. Необходимо разработать четкие правила и регламент для допуска сторонних лиц в образовательные учреждения. Визиты целителей и других людей, не связанных с образованием, должны строго регулироваться и допускаться только при наличии согласования на уровне департаментов образования.

Необходимо введение обязательной сертификации и проверок. Любая инициатива, связанная с проведением мероприятий в школах, должна проходить обязательную проверку на соответствие образовательным стандартам. Только люди с подтвержденной квалификацией в педагогике, психологии и смежных областях должны иметь право на взаимодействие с учениками.

Важна информационная кампания для педагогов и руководства школ. Важно повысить уровень осведомленности и ответственности среди работников образовательных учреждений. Необходимо проводить регулярные тренинги и семинары для директоров и преподавателей о том, как определять компетентность приглашенных специалистов и предотвращать возможные негативные воздействия.

Также необходимо повышение статуса и влияния школьных психологов и социальных педагогов. Школы должны иметь квалифицированных специалистов, которые могут давать рекомендации по всем мероприятиям, проводимым в стенах учебных заведений. Психологи и социальные педагоги должны выступать в роли гарантов психического здоровья и образовательных стандартов.

Однозначно, нужно применение санкций к руководству школ за несоблюдение регламента. Такие меры помогут предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. В будущем таких «руководителей» нужно увольнять без права восстановления в системе образования. Вседозволенность и отсутствие наказания - самые деструктивные элементы по разрушительной мощности, что негативно влияет на настроения общества в целом.

И, конечно, формирование у школьников критического мышления. Необходимо усилить работу по развитию у детей навыков критического мышления и умения отличать факты от псевдонауки. Необходимо усилить работу по внедрению в учебные программы курсов по критическому мышлению и обучению навыкам распознавания манипуляций и дезинформации. Это поможет детям и подросткам формировать независимое мнение и защитит их от влияния псевдонаучных идей. Подводя итог, можно сказать, что визит целительницы в школу — это симптом более серьезных проблем, требующих системных решений. Только разработка четких регламентов и правил, усиление контроля и воспитание уважения к науке и знаниям могут изменить ситуацию и вернуть школам их основную роль — воспитание образованных и критически мыслящих граждан.

- Вопрос из области риторических – что делать. Как нам оздоровиться. С чего начать, что поменять?

- Чтобы добиться реальных изменений в обществе и решить проблемы, которые поднимаются в нашем интервью, необходимо перейти от общих рассуждений и стратегий к конкретным действиям. Речь не о многостраничных концепциях или абстрактных лозунгах, а о точных и конкретных шагах, которые можно измерить и оценить. Важно начать с четкого понимания: кого мы хотим видеть, какими должны быть «казахи будущего»? Под «казахами будущего» я подразумеваю всех граждан страны - обладателей бирюзового паспорта, независимо от этнической принадлежности — граждан Казахстана, которые уверенно владеют родным и иностранными языками, способны критически мыслить, социально адаптированы, физически здоровы и конкурентоспособны на мировом уровне. Мы должны создать образ успешного гражданина, показать, что «быть казахом» (в более широком смысле — обладателем казахстанского паспорта) — это престижно и достойно.

Следовательно, мы должны сформулировать ответ на вопрос - какой идеальный портрет выпускника школы представляет государство? Какими качествами он должен обладать, чтобы соответствовать ожиданиям и потребностям современного общества и общества будущего?

Говоря о конкретных шагах, я предлагаю переход к измеримым результатам - то есть внедрять бизнес-подходы - какой будет получен результат на затраченные деньги?!

Вместо абстрактных отчетов и формальных показателей, таких как количество проведенных мероприятий или написанных отчетов, чиновники должны перейти к конкретным критериям оценки.

Какими навыками должен обладать выпускник казахстанской школы в 17-18 лет? Какие компетенции и знания он должен иметь?

Например, это уровень владения иностранным языком, математическая и естественно-научная грамотность, физическая подготовка, интеллектуальные способности, наличие навыков критического мышления, наличие базовой профессии на момент окончания школы - электрик, специалист в SMM, программирование, повар, водитель, механик, оператор беспилотных систем (управление дронами) или др.

То есть я считаю, что чиновники должны быть сфокусированы на конечный результат, а не на процесс.

Система образования должна работать не как бюрократические структуры, а как бригада профессионалов, нанятая для выполнения конкретных задач. Государство как «заказчик» оплачивает их труд, и нас, как заказчиков, должно интересовать не количество подготовленных отчетов или проведенных встреч, а итоговый результат. Как в ремонте нас интересует не количество уложенного кафеля за час, а качество готовой кухни, так и в образовании нас должны интересовать конкретные результаты: готов ли выпускник к самостоятельной жизни, обладает ли он необходимыми знаниями и навыками?

Нужно прекратить заниматься абстрактными инициативами и сосредоточиться на конкретных проектах, которые принесут ощутимый результат. Например, создание национальной программы «100 книг», в рамках которой учащиеся будут знакомиться с произведениями, формирующими культурное многообразие, критическое мышление, пополнять свой словарный запас, академические знания. Или введение школьных курсов по основам права, предпринимательству и финансовой грамотности.

Как в любой успешной бизнес-деятельности, важно не только создать стратегию, но и постоянно отслеживать результаты. Важно регулярно проверять, соответствуют ли достигнутые показатели ожиданиям…