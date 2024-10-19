Доброе сердце, холодный рассудок, умелые руки

фото из архива "КП", фото ДЧС ВКО

Сегодня вся страна отмечает День спасателя. С некоторых пор эта когда-то негромкая дата стала поистине народной и всеми почитаемой. Как показали события последних лет, именно спасатели – будь то лесные пожары, землетрясения, наводнения или другие чрезвычайные ситуа­ции, – первыми идут на помощь и рискуют своей жизнью ради спасения жизни других. Как и чем живут люди этой герои­ческой профессии – расскажем на примере одного региона.

Стаж службы командира отделения пожарной час­ти № 9 Аяна ­Каткенова скоро достигнет четверти века. Он защищал от огня сосновый лес в Уланском районе, тушил пожар в сосновом бору резервата «Семей орманы», спасал сопки и дачный поселок в пригороде Усть-Каменогорска в Глубоковском районе… А в ряды ЧС он пришел в далеком 2001 году. Было непросто, многому приходилось учиться на ходу. Но пожарный ни разу не пожалел о выборе и свою профессию считает самой благородной.

– Запомнилось, как участвовал в тушении мебельного цеха, – рассказал Аян. – Пламя было страшным, поднималось высоко. Мы справились, потому что действовали сплоченно.

Каждый ликвидированный пожар – это победа. На особом счету – борьба с природной стихией. В лесу при верховом огне ветер способен гнать фронт со скоростью больше 100 км в час. В раскаленном воздухе горящие шишки выстреливают на километры. Всегда есть риск оказаться в огненной ловушке, если ветер резко поменяет направление.

При возгорании в степи высохший кустарник в человеческий рост и сухая трава – это чистый порох. В небо поднимаются клубы дыма с пеплом – как при извержении вулкана. В таких условиях проверяются главные качества спасателей – стойкость духа, смелость, профессионализм, слаженность. А законы мужского братства командир отделения освоил еще во время службы в составе контингента на таджикско-афганской границе. Слово «долг» для него святое.

– Семья привыкла к моим трудовым будням и тому, что порой меня долго нет дома, – заметил Аян. – У жены тоже непростая профессия, она – сотрудник правоохранительных органов. Сын и дочь уже взрослые.

Свободное время командир отделения любит проводить на природе, на рыбалке. А еще он с удовольствием что-нибудь строит: под его руководством в пожарной части возвели три гаражных бокса, провели кровельные и отделочные работы. Если есть возможность что-то сделать своими руками, Аян предпочтет это даже спокойному досугу с удочкой. «Потому что интерес­но!» – признается он.

В региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям Аян Каткенов считается одним из лучших наставников. Под его руководством науку борьбы с огнем прошли 15 человек. От своих подопечных командир требует физической подготовленности, сноровки и отваги. Есть в части и свои традиции. Например, при проводах на пенсию устраивают ритуал обливания водой из пожарных рукавов, чтобы человек не забывал родной коллектив, приходил в гости, делился опытом с молодежью.

– Если проявлять упорство и не бояться трудностей, любая задача по плечу, – заключил командир отделения. – Когда-то этому меня научили мои старшие наставники. Сегодня я делюсь опытом с молодыми. За годы службы пожарная часть стала для меня вторым домом.

Четверть века отдал нелегкой профессии главный спасатель седьмого подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО Нуржан Жолжаксынов. В свое время начинающий сотрудник пришел на помощь детям, когда те купались в реке Курчум. Из-за ветра поднялись волны, двое мальчиков и девочка начали тонуть. По счастливой случайности рядом оказались Нуржан и его коллега. Они поняли, что нужна их помощь, и кинулись в воду. Мужчины смогли вытащить ребятишек на берег. Сегодня эти дети уже взрослые. Один служит в Нацио­нальной гвардии, другой – воен­нослужащий войск противовоздушной обороны, девушка вышла замуж.

– Знаю о каждом, интересуюсь, как складываются их судьбы, – рассказал Нуржан Жолжаксынов. – Сами ребята и их родители меня не забывают, это приятно. Вот пригласили на свадьбу. Радует, что все у них хорошо.

С похожей ситуацией сотрудник столкнулся минувшим летом. На пост поступило сообщение от встревоженных людей, что в Самарском районе возле села Кулынжон на Бухтарминском водохранилище ветер уносит от берега детей. Как выяснилось, четверо подростков 12–13 лет, самонадеянных и уверенных, без присмотра взрослых пришли купаться, несмотря на сильный ветер. Их начало накрывать волнами, уносить в море. Подросткам грозила смертельная опасность. К счастью, команда спасателей подоспела вовремя. Детям кинули спасательные круги и вытащили на сушу. Четыре жизни были спасены.

Нуржан очень любит спорт, увлекается волейболом, он участник всех соревнований в департамен­те. Свою профессию считает лучшей за возможность помогать людям в экстренных ситуациях.

– У меня большая семья, – рассказал спасатель. – Трое детей, они уже взрослые, есть двое внуков. Мои родные хоть и переживают за меня, но гордятся моей профессией.

У коллеги Нуржана Жолжаксынова – подводника оперативно-спасательного отряда Андрея Вебера – профессиональный стаж 14 лет. В департаменте поделились впечатляющей статистикой: сотрудник участвовал в 110 аварийно-спасательных работах! Сам Андрей свою профессию считает крутой. Она точно не для всех. Чтобы попасть в отряд, нужно пройти строгий отбор.

– Мы работаем только командой, чтобы гарантировать безо­пасность. Один находится под водой, второй страхует на суше, его задача – немедленно прийти на помощь. Третий следит за показаниями манометра, контро­лирует глубину погружения, подачу кислорода, – поведал профессионал.

Для связи с водолазом используется провод, подсоединенный к шлему. Если под водой работает группа, у сотрудников есть язык жестов. Например, поднятый вверх палец означает «всплываем», а кулак на вытянутой руке указывает на опасность. Если на суше трижды дернули трос, водолазу необходимо всплывать.

К своим костюмам спасатели-подводники относятся сверх­бережно, они требуют специального ухода. Перед каждым погружением все снаряжение проходит тщательную проверку. Это целый ритуал. Сотрудник обязан проверить все лично, делегировать кому-то эту заботу нельзя. Костюмы бывают разных типов в зависимости от того, какую задачу нужно выполнить.

– Мы работаем в костюмах «сухого» и «мокрого» типа, – приоткрыл Андрей профессиональные секреты. – «Мокрый» реально намокает, влага попадает внутрь. Он бывает толщиной от трех до семи миллиметров и достаточно хорошо держит тепло. Причем чем тоньше, тем в нем теплее. Костюм «сухого» типа не слишком эластичен, зато в него не попадает вода. Чтобы не замерзнуть в холодной воде, под костюм надевают водолазное белье.

Главным в своей работе все спасатели считают умение быть сильными не только телом, но и духом. Помимо физической подготовки должен быть внут­ренний стержень. А еще важно уметь работать в команде, так как от этого напрямую зависит жизнь не только потерпевших, но и самих сотрудников.