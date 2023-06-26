В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде

Менеджера страховой компании в городе Караганде подозревают в сбыте фальшивых документов о прохождении техосмотра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Фото пресс-службы ДП Карагандинской области

Сотрудникам ДП области поступила информация, что представитель одной из страховых компаний продает фальшивые документы о прохождении технического осмотра.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую – 35-летнюю женщину, менеджера страховой компании. Изъяты улики, в том числе 24 бланка с печатями, свидетельствующими, что она занималась подделкой, изготовлением и сбытом документов о прохождении техосмотра автомобилей. По месту проживания подозреваемой также изъяты печать и 33 бланка российской страховой компани, 30 диагностических карт на различные автомобили, пневматический пистолет, 2 ножа», – рассказали в полиции.

Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, госнаград», добавили в ДП.