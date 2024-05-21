Касым-Жомарт Токаев принял годовой отчет Нацбанка

Экономика, Президент, Банки и финансы
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По его мнению, несмотря на геополитическую нестабильность, высокую инфляцию в мире и снижение глобальной торговли, 2023 год в целом был положительным для Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

В Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2023 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Тимур Сулейменов, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев.

Президент заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2023 год, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка, а также активах Национального фонда.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о снижении инфляции более чем в 2 раза – до 9,8% по итогам 2023 года. Базовая ставка снижена до 14,75%. Долларизация депозитов составила 23,2%, достигнув 26-летнего минимума. При этом валовые золотовалютные резервы Национального банка по итогам 2023 года составили 36 млрд долларов, увеличившись на 0,9 млрд долларов, или 2,5%, по сравнению с 2022 годом.

Активы Национального фонда увеличились на 4,3 млрд долларов, достигнув 60 млрд долларов, доходность активов составила 11,38%. Совокупный объем пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда, находящийся в доверительном управлении Нацбанка, по итогам 2023 года составил 17,8 трлн тенге, увеличившись за год на 3,2 трлн тенге. Доходность пенсионных активов составила 10,1%, превысив уровень инфляции.

Кроме того, была представлена информация о ходе реализации проекта «Цифровой тенге» и значимых инициативах по вопросам цифровизации. В частности, совместно с участниками финансового рынка в 2023 году осуществлен запуск в пилотном режиме платформы Open API и Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству.

Глава государства отметил, что 2023 год, несмотря на геополитическую нестабильность, высокую инфляцию в мире и снижение глобальной торговли, в целом был положительным для Казахстана. Вместе с тем требуется продолжить слаженную работу Национального банка и правительства для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности страны в текущих мировых условиях.

По итогам совещания президент поставил ряд задач по дальнейшему повышению эффективности проводимой политики и построению инфраструктуры национального финансового рынка.

#Токаев #Нацбанк #отчет #годовой

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