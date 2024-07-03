Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе индийского штата Уттар-Прадеш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Напомним, 116 человек погибло в давке на встрече с гуру в индийском штате Уттар-Прадеш. Более 80 получили ранения и были доставлены в больницы. Среди погибших в основном женщины и дети.