Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства направил телеграмму Нарендре Моди

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе индийского штата Уттар-Прадеш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», –  говорится в телеграмме.

Напомним, 116 человек погибло в давке на встрече с гуру в индийском штате Уттар-Прадеш. Более 80 получили ранения и были доставлены в больницы. Среди погибших в основном женщины и дети.

 

#Токаев #телеграмма #премьер-министр #Индия #соболезнования

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