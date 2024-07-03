116 человек погибло в давке на встрече с гуру в Индии

Среди погибших в основном женщины и дети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Еuronews

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Организаторы получили разрешение принять около 5000 человек, но послушать гуру пришли более 15 000.

По сообщениям очевидцев, тысячи собравшихся на встречу с индуистским гуру, известным как Бхоле Баба, внезапно поспешили покинуть импровизированную палатку, что и вызвало столпотворение.

Местные СМИ со ссылкой на представителей властей сообщают, что причиной давки могли стать жара и удушье в палатке. На видеозаписи видно, что конструкция обрушилась.

По словам главы полиции северного индийского штата Уттар-Прадеш, более 80 человек получили ранения и были доставлены в больницы.

Давка со смертельным исходом - событие нередкое во время индийских религиозных фестивалей. По данным полиции, на мероприятии в округе Хатрас, расположенном в 350 километрах к юго-западу от столицы штата Лакхнау, было многолюдно.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и сказал, что федеральное правительство работает с властями штата, чтобы обеспечить получение помощи пострадавшим. Главный министр штата Уттар-Прадеш заявил, что власти проводят расследование.