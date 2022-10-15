Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын.

"В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.