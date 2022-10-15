26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей

В провинции Бартин на севере Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие и пострадавшие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Aa.com.tr.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 26 шахтерах, погибших в результате взрыва в угольной шахте в городе Амасра.

По словам министра, 11 человек находятся под контролем врачей.

«К сожалению, число погибших в Бартыне достигло 26 человек. 11 раненых находятся на лечении. 1 из них в тяжелом состоянии, 4 из раненых размещены в реанимацию. 6 шахтеров самолетами скорой помощи доставлены в ожоговый центр Стамбульской городской больницы», - проинформировал Фахреттин Коджа.

Инцидент имел место в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров.

Ранее губернатор Бартына Нуртатдж Арслан сообщила, что спасателям удалось вызволить 14 горняков. По ее словам, по меньшей мере, 49 человек все еще заблокированы под землей.

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) сначало сообщило, что взрыв произошел из-за неполадок трансформатора. Однако позже агентство опровергло данную информацию, заявив, что причины ЧП пока не установлены.

Главы МВД и Минэнерго Турции Сулейман Сойлу и Фатих Дёнмез направились в Амасру по поручению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.