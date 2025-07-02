Казахстан экспортировал 9 млн тонн зерна нового урожая

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Основными направлениями экспорта традиционно остаются страны Центральной Азии и ближнего зарубежья

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Согласно данным нацкомпании «Қазақстан темір жолы», за период с сентября 2024 года по июнь 2025 года объем экспорта зерна нового урожая составил 9 млн тонн, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2023–2024 годов, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минсельхозе, значительное увеличение объемов экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно на внешних рынках, а также подтверждает эффективность принимаемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры.

Основными направлениями экспорта традиционно остаются страны Центральной Азии и ближнего зарубежья:
Узбекистан — 3,3 млн тонн (+32%),
Таджикистан — 1,2 млн тонн (+45%),
Афганистан — 309 тыс. тонн (+46%),
Кыргызстан — 233 тыс. тонн (+94%),
Иран — 974 тыс. тонн (рост в 17,5 раза),
Азербайджан — 707 тыс. тонн (рост в 116 раз).

В ведомстве добавили, что рост объемов поставок в Иран и Азербайджан обусловлен как расширением торгово-экономических связей, так и развитием транспортной инфраструктуры, в том числе международных коридоров.

#экспорт #зерно #урожай

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