Об этом в ходе Казахстанско-Азербайджанского экспертного совета заявил директор КИСИ Еркин Тукумов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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По его словам, общая стоимость этих проектов превышает 340 млн долларов США.

- Это придаст импульс серьезной диверсификации промышленной кооперации, - считает глава Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. - Налаженный контакт и доверие на бизнес-уровне между нашими странами позволяют значительно расширить горизонты сотрудничества.

Казахстан и Азербайджан уже имеют значительный позитивный рост динамики по транспорту и транзиту. Только за последний год объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62%, составив 4,5 млн тонн грузов. А объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан составил 1,4 млн тонн.

- И мы рассчитываем выйти на 2,2 млн тонн в год в среднесрочной перспективе, - озвучил Еркин Тукумов.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-азербайджанского сотрудничества, включая развитие двусторонних отношений, перспективы энергетического взаимодействия, а также ожидания и приоритеты в преддверии неформального саммита Организации тюркских государств.

В рамках экспертного совета презентован сборник статей «Азербайджан – Казахстан: актуальные вопросы и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества», в который вошли статьи ведущих экспертов КИСИ.