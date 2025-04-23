Казахстан готов нарастить поставки 130 видов несырьевых товаров в Азербайджан

Международное сотрудничество
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Об этом в ходе Казахстанско-Азербайджанского экспертного совета заявил директор КИСИ Еркин Тукумов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, общая стоимость этих проектов превышает 340 млн долларов США.

- Это придаст импульс серьезной диверсификации промышленной кооперации, - считает глава Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. - Налаженный контакт и доверие на бизнес-уровне между нашими странами позволяют значительно расширить горизонты сотрудничества.

Казахстан и Азербайджан уже имеют значительный позитивный рост динамики по транспорту и транзиту. Только за последний год объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62%, составив 4,5 млн тонн грузов. А объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан составил 1,4 млн тонн.

 - И мы рассчитываем выйти на 2,2 млн тонн в год в среднесрочной перспективе, - озвучил Еркин Тукумов.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-азербайджанского сотрудничества, включая развитие двусторонних отношений, перспективы энергетического взаимодействия, а также ожидания и приоритеты в преддверии неформального саммита Организации тюркских государств.

В рамках экспертного совета презентован сборник статей «Азербайджан – Казахстан: актуальные вопросы и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества», в который вошли статьи ведущих экспертов КИСИ.

#товары #Азербайджан #экспорт #КИСИ

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