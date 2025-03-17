Казахстан и Китай обсудили пропускную способность на границе

Рабочая группа проведет выездное совещание на границе, чтобы изучить бизнес-процессы, выявить проблемные вопросы, влияющие на движение АТС, и выработать рекомендации для их устранения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Накануне 12-го заседания Комитета по сотрудничеству «Казахстан – Китай» состоялась двусторонняя встреча председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жандоса Дуйсембиева с новым министром Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Сунь Мэйцзюнь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД МФ РК

Жандос Дуйсембиев поздравил министра с назначением и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, направленном на реализацию поручений глав государств. Эти задачи включают упрощение таможенных процедур, повышение прозрачности на границе и стимулирование двусторонней торговли.

В ходе встречи казахстанская сторона представила информацию о модернизации пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также о результатах пилотного проекта круглосуточного режима работы на пунктах пропуска Нур Жолы – Хоргос.

Ключевые договоренности:

- совместные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска;

- модернизация инфраструктуры и увеличение режима работы пунктов пропуска;

- введение минимального количества принимаемых автотранспортных средств (АТС) для бесперебойного движения; усиление работы совместной рабочей группы по координации процессов на границе.

В первой половине апреля рабочая группа проведет выездное совещание на границе, чтобы изучить бизнес-процессы, выявить проблемные вопросы, влияющие на движение АТС, и выработать рекомендации для их устранения.

По итогам переговоров стороны договорились:

- ускорить модернизацию пунктов пропуска;

- повысить эффективность таможенного контроля; обеспечить комфортные условия пересечения границы и избежать скопления АТС.

Встреча стала еще одним шагом к развитию торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а достигнутые договоренности позволят значительно повысить эффективность и скорость таможенного оформления, добавили в Комитете госдоходов.