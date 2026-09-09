Мы ценим дружбу с Китаем – Токаев дал интервью агентству Синьхуа

Фото: пресс-служба Президента РК

Агентство Синьхуа опубликовало полный текст интервью президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz

- Уважаемый г-н Президент! В последние два года под стратегическим руководством с Вашей стороны и со стороны Председателя КНР Си Цзиньпина вечное всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Казахстаном продолжает углубляться и наполняться новым содержанием. Как бы Вы оценили нынешний уровень развития двусторонних отношений?

- Китай всегда был и остается для Казахстана исключительно дружественной страной. Нас объединяет протяженная граница и многовековая история добрососедства. Сама история предопределила Казахстану и Китаю быть вместе, поддерживать друг друга, совместно строить светлое будущее наших народов. Как гласит известная казахская пословица, "Жолы бірдің - жүгі бір" /"У идущих одной дорогой - единая судьба"/. Мы ценим дружбу с Китаем. Именно такие взаимоотношения двух стран отвечают коренным интересам наших народов, служат важным фактором мира и стабильности на всем евразийском пространстве. Можно с уверенностью сказать, что казахско-китайские отношения в настоящее время находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это не может не радовать.

Искренне благодарен Председателю КНР Си Цзиньпину за его доброе отношение к Казахстану, понимание роли моей страны как влиятельной евразийской державы. Наш постоянный политический диалог стал ключевым центром казахско-китайского стратегического партнерства. Наши встречи всегда проходят в открытой и доверительной атмосфере. Мы обстоятельно обсуждаем ключевые вопросы двусторонней повестки, сверяем позиции по актуальным проблемам регионального и глобального развития. Такой характер стратегического партнерства -- это гораздо больше, чем дипломатическая формула. Это, по сути, кропотливая работа по укреплению добрососедства в широком контексте, включая торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество, углубление политического диалога, усиление взаимодействия на международной арене, расширение гуманитарных контактов.

С удовлетворением отмечаю, что наше стратегическое партнерство приобрело по-настоящему всеобъемлющий характер, оно охватило все ключевые сферы - от торговли, инвестиций, энергетики и транспорта до промышленной кооперации, сельского хозяйства, цифровизации, медицины, науки, образования и культуры. Показательно, что двусторонняя торговля продолжает устанавливать новые рекорды. По итогам 2025 года ее объем приблизился к 50 млрд долларов, увеличившись на 11 процентов. За первые 6 месяцев текущего года товарооборот достиг 27,2 млрд долларов, показав рост почти на четверть. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана.

Хотел бы обратить внимание и на другой аспект. Для нас важен не только количественный рост торговли, мы также заинтересованы в изменении самой структуры экономического сотрудничества. В текущих условиях мирового развития следует постепенно переходить от преимущественно сырьевой модели к промышленной и технологической кооперации - создавать крупные совместные производства, развивать глубокую переработку, увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, осуществлять трансфер передовых технологий. В этом вижу значительный потенциал нашего дальнейшего сотрудничества. Отрадно, что нашу точку зрения разделяют китайские друзья и партнеры.

Еще одно стратегическое направление - транспорт и логистика. Казахстан является естественным связующим звеном между Востоком и Западом. Совместно с китайскими партнерами мы превращаем это географическое преимущество в современную транспортно-логистическую инфраструктуру евразийского масштаба. Развитие мегапроекта "Один пояс, один путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство новых железнодорожных линий, расширение сухих портов и логистических терминалов, модернизация пограничной инфраструктуры формируют принципиально новую конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой.

Особое значение приобретает технологическое измерение нашего сотрудничества. Китай занимает лидирующие позиции в мире в сферах искусственного интеллекта, цифровых технологий, робототехники, новых источников энергии и высокотехнологичного производства. Казахстан, в свою очередь, взял курс на ускоренную цифровую трансформацию. Во время недавнего визита в Шанхай для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту мною были проведены содержательные встречи с руководителями ведущих китайских технологических компаний.

Выявлен взаимный интерес к реализации совместных проектов в цифровой экономике, интеллектуальном производстве, электронной коммерции, научных исследованиях и подготовке кадров. В ближайшие годы мы планируем создать в нашей столице специализированную казахско-китайскую школу искусственного интеллекта для одаренных детей. Именно технологическое сотрудничество может стать одним из наиболее важных направлений нового этапа казахско-китайского сотрудничества.

Наши страны динамично взаимодействуют на международной арене. Мы придерживаемся схожих позиций по вопросам укрепления центральной роли Организации Объединенных Наций, защиты принципов международного права, продвижения медиации и подлинной многосторонности, а также мирного урегулирования конфликтов. Казахстан твердо придерживается политики Одного Китая, выступает против нарушений принципа территориальной целостности государств. Мы продолжим координацию в рамках ООН, ШОС, СВМДА. Казахстан всецело поддерживает сотрудничество в формате "Центральная Азия - Китай".

В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. За этот относительно небольшой по историческим меркам период наши страны прошли огромный путь. Накопленный уровень политического доверия, искреннее стремление наших народов к дружбе и сотрудничеству открывают уникальные перспективы для дальнейшего движения вперед. Поэтому перед нами стоят огромные, но вполне выполнимые задачи -- нарастить объем взаимной торговли до 100 млрд долларов, а также повысить качество экономического сотрудничества.

Казахстан готов последовательно укреплять вечное всестороннее стратегическое партнерство с Китаем, наполняя его новым содержанием и открывая новые горизонты сотрудничества. Убежден, у казахско-китайских отношений великолепное будущее, потому что этого хотят народы наших стран. Согласно китайской мудрости, "если люди сплотятся, то и гору Тайшань сдвинут с места".

- Казахстан, расположенный в самом центре Евразии, является важным партнером в совместном строительстве "Пояса и пути". В последние годы Китай и Казахстан активно осваивают новые форматы сотрудничества в сферах модернизации пунктов пропуска, создания "умной таможни" и цифровой логистики, а также добиваются новых результатов в развитии трансграничных железнодорожных перевозок и международных транспортных коридоров. Как Вы оцениваете перспективы сотрудничества двух стран в области взаимосвязанности и строительства логистических коридоров? Каким образом это сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению роли Казахстана как регионального транспортно-логистического узла?

- Как было сказано выше, для Казахстана развитие транспортно-логистического потенциала - это стратегический приоритет. На нашу страну приходится около 85 процентов всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу, и мы стремимся наращивать эти объемы. Поэтому Казахстан всецело поддерживает китайскую инициативу "Один пояс, один путь" и готов продолжать активное участие в дальнейшем сопряжении наших национальных стратегий. Символично, что впервые идея этого мегапроекта, объединившего три континента, была обнародована Председателем Си Цзиньпином в Астане.

Наши страны последовательно формируют новую транспортную архитектуру Евразии. Масштабы этой работы хорошо видны по динамике грузоперевозок. По итогам 2025 года объем трансграничных железнодорожных перевозок превысил 35 млн тонн. Объемы перевозок растут и в сфере автомобильного транспорта. За прошлый год было перевезено около 8 млн тонн грузов, что на 40 проц. выше показателей предыдущего года. Не так давно мною был дан старт строительству новой магистрали Арал - Каспий, которая удвоит пропускную способность с Востока на Запад, сократит время транспортировки грузов по территории Казахстана с 5 до 3 суток.

Важно и то, что развивается пассажирское авиасообщение. Между нашими странами еженедельно выполняются более 100 регулярных пассажирских рейсов по 21 направлению. География маршрутов между крупнейшими городами и регионами Казахстана и Китая расширяется с каждым годом. В ходе моего недавнего визита в Шанхай было подписано Межправительственное соглашение о строительстве второй железнодорожной ветки Достык - Алашанькоу. Ее запуск позволит в два раза увеличить пропускную способность этого важного пограничного перехода. Ведется строительство третьей железной дороги Аягоз - Тачэн, которая даст возможность существенно разгрузить существующую инфраструктуру и обеспечить дополнительный грузопоток в объеме 20 млн тонн.

Приоритетное место в нашем сотрудничестве занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, который становится важнейшим звеном транспортного сообщения между Китаем и Европой. Наша общая задача - сделать этот маршрут максимально конкурентоспособным. Поэтому особое значение мы придаем внедрению "умной таможни", цифровизации документооборота, синхронизации информационных систем, автоматизации пограничных процедур.

Казахстан и Китай сумели создать прочную инфраструктурную основу для ускоренного перемещения грузов через границу. Успешно функционируют совместный логистический терминал в Ляньюньгане, сухой порт "Хоргос -- Восточные ворота", терминалы в Сиане и Алматы, контейнерный хаб в Актау. Реализуется новый проект казахско-китайского железнодорожного грузового терминала в городе Чэнду, где в скором времени с согласия китайской стороны Казахстан откроет Генеральное консульство. Фактически мы создаем единую сеть, которая свяжет производственные центры Китая через Казахстан с Каспийским регионом и далее - с европейскими рынками.

Таким образом, Казахстан нацелен на получение статуса транспортно-логистического хаба Евразии, где наряду с перевозкой грузов будут развиваться логистика, переработка, производство, электронная торговля и современные сервисы. Другими словами, мы должны перейти от экономики транзита к экономике транспортной взаимосвязанности. В конечном счете, задача состоит в том, чтобы наше уникальное географическое положение способствовало общему прогрессу, развитию регионов и повышению благосостояния граждан.

- В настоящее время практическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном постепенно выходит за рамки традиционных сфер энергетики и торговли, распространяясь на такие новые направления, как обрабатывающая промышленность, глубокая переработка сельхозпродукции и зеленая энергетика. В то же время Вы объявили 2026 год в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта и определили это как одно из важных направлений государственного развития. Как Вы считаете, в каких сферах в перспективе будут проявляться новые точки роста китайско-казахстанского сотрудничества?

- Вы правильно отметили, что взаимодействие между нашими странами выходит на новый качественный уровень. Сегодня оно охватывает все более широкий спектр направлений - от традиционного сотрудничества в реальном секторе до развития партнерства в области цифровой экономики. На территории Казахстана успешно работают более 9 тысяч компаний с китайским капиталом, это почти каждое седьмое иностранное предприятие в нашей стране. Среди них такие крупные компании, как CNPC, CITIC, Huawei и другие.

Промышленная кооперация с Китаем включает в себя 260 проектов с объемом инвестиций более 62 млрд долларов. Ярким примером динамичного развития сотрудничества в данном направлении является машиностроительная отрасль. У нас в стране налажено производство таких брендов, как BYD, Howo, Yutong, Golden Dragon, Shacman, Jac, Jetour и другие. В прошлом году запущено серийное производство легковых автомобилей Changan, Great Wall Motor и Chery.

Еще одним важным направлением сотрудничества является металлургия. Наша крупнейшая компания АО "Qarmet" активно взаимодействует с ведущими китайскими корпорациями в рамках модернизации производственных мощностей, повышения технологической эффективности и обновления основных фондов. В рамках партнерства по линии зеленой энергетики с китайским участием реализовано 29 проектов мощностью около 1,5 ГВт. На стадии реализации находятся еще 11 проектов на суммарную мощность свыше 1,7 ГВт.

Что касается внедрения передовых технологий, то, действительно, мир вступает в новый технологический цикл. Искусственный интеллект, робототехника, большие данные и автоматизация уже меняют не столько отдельные отрасли, сколько саму модель экономического развития. 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Утверждена Общенациональная стратегия Digital Qazaqstan. Тем самым Казахстан ясно заявил, что цифровая трансформация - это ключевой инструмент модернизации экономики и всей общественной жизни.

Поэтому сотрудничество с Китаем в сфере цифровизации для Казахстана критически важно. Ваша страна сформировала мощную технологическую экосистему, добилась впечатляющих результатов в развитии искусственного интеллекта, робототехники, электронной коммерции и других сфер.

Перспективы взаимодействия действительно огромные. Это применение искусственного интеллекта в промышленности и горнодобывающем секторе, интеллектуальное управление энергетическими сетями, беспилотный транспорт, цифровая медицина, "умные города", спутниковые технологии, электронная коммерция, центры обработки данных и цифровизация государственных услуг. По нашему мнению, ИИ не должен стать привилегией узкого круга наиболее технологически развитых государств и, тем более, превратиться в новый инструмент геополитического противостояния и давления. Он призван служить развитию всего человечества. Государства должны иметь справедливый доступ к современным технологиям, знаниям и вычислительным ресурсам.

В этом вопросе наши подходы созвучны с позицией Китая. В июле текущего года в Шанхае Казахстан вошел в число 29 государств -- основателей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта /WAICO/. Это значительный шаг на пути к формированию открытой и эффективной международной системы координации усилий стран в сфере искусственного интеллекта.

Казахстан стремится стать цифровым хабом Евразии. В этой связи важное значение имеет проект "Долина ЦОДов" в городе Экибастузе. Повышенное внимание мы уделяем проекту Alatau City. Речь идет о формировании уникальной экономической и технологической экосистемы. Здесь цифровые решения и искусственный интеллект будут интегрированы в городское управление, транспорт, энергетику, образование и общественные сервисы.

Мы внимательно изучили международный опыт, в том числе впечатляющий пример Шэньчжэня, который за несколько десятилетий превратился в крупнейший центр высоких технологий. Надеюсь, китайские компании сыграют значительную роль в реализации подобных проектов в Казахстане. Убежден, что в ближайшие годы наши страны смогут сформировать новую высокотехнологичную сферу вечного всестороннего стратегического партнерства.

Отдельно хочу отметить Инвестиционный форум "Казахстан - Китай", который состоится 25 сентября 2026 года в Алматы. Планирую посетить этот форум, призванный стать площадкой для запуска новых конкретных проектов экономического и инвестиционного сотрудничества.

- Шанхайская организация сотрудничества, механизм "Китай - Центральная Азия", а также Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/ являются важными платформами для развития многостороннего сотрудничества с участием Китая и Казахстана. На фоне нынешних глубоких изменений в международной и региональной обстановке как Вы оцениваете роль этих механизмов в укреплении региональной солидарности и сотрудничества, поддержании безопасности и стабильности, а также в содействии развитию и возрождению стран Центральной Азии? Как Вы считаете, каким образом Китай и Казахстан могли бы и далее усиливать координацию и взаимодействие в региональных и международных делах, чтобы еще лучше обеспечивать региональную безопасность и стабильность, а также способствовать общему развитию и процветанию?

- Современная система международных отношений находится в глубоком кризисе. Наступил период взаимного недоверия, радикально усилилась геополитическая конфронтация, подорван авторитет и потенциал ООН как универсальной, безальтернативной международной организации. Обострились и трансграничные вызовы - от терроризма и климатических изменений до технологического неравенства и нарушения глобальных цепочек поставок. Казахстан считает необходимым консолидировать все международные усилия в целях обеспечения глобального мира и безопасности. Здесь роль Китая как крупной миролюбивой державы трудно переоценить.

С этих позиций Казахстан рассматривает конструктивную роль ШОС, формата "Центральная Азия -- Китай", СВМДА. Эти многосторонние структуры объединяют принципиально общие цели -- мир, безопасность, сотрудничество, развитие. Поэтому ШОС представляет особый интерес. В текущем году Организация отмечает свое 25-летие. Мне довелось быть участником Саммита в Шанхае в апреле 1996 года, когда была создана "Шанхайская пятерка", которая затем по мере роста интереса к ней многих стран разрослась и усилилась, став нынешней ШОС -- одной из самых авторитетных и эффективных международных организаций.

ШОС удалось сохранить самое главное - "шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, равноправии, диалоге, уважении культурного многообразия и стремлении к совместному развитию. Рассматриваю эти принципы в качестве "стандарта" международного сотрудничества. Как я уже сказал, Казахстан будет всецело поддерживать формат "Центральная Азия - Китай". За короткое время данная структура доказала свою востребованность, она становится полезным механизмом масштабного взаимодействия между государствами нашего региона и Китаем.

Если оглянуться в прошлое, можно убедиться в том, как Китай вместе с народами Центральной Азии способствовал становлению и процветанию Великого Шелкового пути. Китайский народ никогда ничего плохого не делал для казахов, напротив, помогал. Отрадно, что эта традиция осталась в силе и по сей день. В ходе второго Саммита "Центральная Азия - Китай" в Астане наши страны подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который закрепил принцип дружбы поколений в юридической форме и стал новой вехой в истории отношений между шестью странами.

В новую эпоху страны Центральной Азии и Китай уже показывают примеры взаимовыгодного регионального сотрудничества. Для Казахстана принципиально важно, чтобы наш регион оставался территорией мира, стабильности, созидательного партнерства и устойчивого развития. Сейчас мы направляем усилия на решение конкретных задач: развитие транспортных коридоров, устранение торговых барьеров, создание совместных производств, внедрение современных агротехнологий и водосберегающих решений, расширение сотрудничества в энергетике, цифровой экономике, науке и образовании. Другими словами, перед нами стоит задача превратить географическую близость наших стран в устойчивую экономическую взаимосвязанность, а огромный потенциал сотрудничества - в устойчивый рост и повышение благосостояния наших народов.

Для Казахстана Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии имеет особое значение. Более трех десятилетий назад наша страна в рамках ООН выступила с инициативой создания такого форума. Отрадно, что СВМДА охватывает почти 90 проц. территории Азии и около половины населения планеты, становится все более востребованным форумом для обсуждения вопросов безопасности и мер доверия. Казахстан благодарен Китаю за неизменную поддержку СВМДА. Мы продолжим совместную работу по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.

- 2026 год объявлен Годом культурного обмена между Китаем и Казахстаном. В последние годы гуманитарные контакты между двумя странами становятся все более активными, а сотрудничество в сферах туризма, образования, СМИ и молодежных обменов продолжает набирать обороты, еще теснее связывая народы двух стран. Как Вы оцениваете результаты, достигнутые в последние годы в области гуманитарных обменов между Китаем и Казахстаном? И каким образом, на Ваш взгляд, стороны могли бы в дальнейшем укреплять общественную основу двусторонних отношений, чтобы идея вечной дружбы между Китаем и Казахстаном еще глубже укоренялась в сердцах наших народов?

- Древняя истина гласит: отношения между государствами начинаются с доверия между людьми. По-настоящему прочными межгосударственные отношения становятся тогда, когда народы знают, понимают и уважают друг друга. Поэтому мы уделяем большое внимание гуманитарному измерению казахско-китайского сотрудничества. На этом важном направлении достигнуты положительные результаты. Наряду с официальными политическими и экономическими связями активное развитие получили прямые контакты между гражданами наших стран.

Проведение в 2026 году "Перекрестного года культуры" Казахстана и Китая стало ярким подтверждением этой тенденции. В прошлом году в Пекине мною был открыт Культурный центр Казахстана. Китайская общественность получила возможность знакомиться с нашим историческим наследием, литературой, музыкой, кинематографом, национальными традициями и современным искусством.

Особое значение я придаю образованию. Сегодня десятки тысяч казахстанских студентов обучаются в Китае. Одновременно растет число китайских граждан, выбирающих казахстанские университеты. В Казахстане успешно работают филиалы ведущих китайских вузов, "мастерские Лу Баня", расширяются программы академической мобильности и межвузовского сотрудничества. Мною предложено создать казахско-китайскую школу цифровизации и искусственного интеллекта, о которой я уже упоминал. На мой взгляд, это не только образовательные проекты, но и стратегические инвестиции в будущее двусторонних отношений.

Значительный импульс развитию туризма придало введение взаимного безвизового режима. По итогам прошлого года количество китайских туристов, посетивших Казахстан, достигло 962 тысяч, что на 47 проц. больше показателя 2024 года. Росту интереса граждан наших стран к взаимным путешествиям способствует расширение прямого авиасообщения и открытие новых автомобильных маршрутов. Мы хотим показать китайским друзьям Казахстан во всем его многообразии -- современную Астану и древний Туркестан, горы Алматы и уникальные ландшафты Мангистау, Великую степь и наследие Великого Шелкового пути, нашу музыку, национальные инструменты, кухню и традиции гостеприимства.

В то же время Казахстан с большим интересом открывает для себя Китай -- страну древней цивилизации, которая сегодня демонстрирует впечатляющий пример развития. Казахский и китайский народы живут рядом на протяжении многих веков. Великий Шелковый путь когда-то соединял людей, культуры, знания и цивилизации. Наше общее великое прошлое стало основой яркого будущего дружбы наших народов, предопределило успех Сообщества наций с единой исторической судьбой.