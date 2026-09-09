Новый авиамаршрут соединит китайский Чунцин с Алматы

Китай,Гражданская авиация
Айман Аманжолова
корреспондент

Международный аэропорт "Цзянбэй" города Чунцин сообщил, что 24 сентября откроется регулярный пассажирский маршрут между Чунцином и Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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Как сообщает новостной сайт "Чжунсиньван" со ссылкой на данные аэропорта, авиамаршрут Чунцин-Алматы станет первым прямым пассажирским рейсом между Чунцином и Центральной Азией. Кроме того, новый авиамаршрут создаст более эффективный и стабильный воздушный канал для культурных и торгово-экономических обменов между Китаем и Казахстаном.

Ожидается, что рейсы по новому авиамаршруту Чунцин-Алматы будут выполняться самолетами казахстанской авиакомпании FlyArystan. Рейс FS7870 по маршруту Чунцин-Алматы будет выполняться по четвергам и воскресеньям, а полет в обратном направлении FS7869 - по средам и субботам.

Напомним, что в ноябре 2023 года официально вступило в силу межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном.

 

#Алматы #рейс #самолет #Чунцин

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