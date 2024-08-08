Казахстан и Узбекистан намерены нарастить объем товарооборота до 10 млрд долларов

Возможности для сотрудничества Касым-Жомарт Токаев видит в сфере энергетики, коммуникаций и цифровизации

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Как сообщил глава государства, подводя итоги переговоров с лидером Узбекстана Шавкатом Мирзиёевым, страны являются крупнейшими торговыми партнерами в Центральной Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Соседские республики намерены довести в ближайшем будущем объем товарооборота до 5 млрд долларов, а затем и до 10 млрд долларов.

«Для достижения данного показателя нам необходимо расширить ассортимент продукции, устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции. В целом, наши страны имеют большой потенциал для развития сферы торговли. Уже сегодня мы готовы увеличить экспорт товаров в Узбекистан на 550 млн долларов, то есть расширить переработанную продукцию на 40 видов наименований. Узбекские партнеры также поставляют в нашу страну свои товары», – сказал глава государства.

Сегодня лидеры двух стран обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В прошлом году объем товарооборота в этой отрасли достиг 1,7 млрд долларов, что составляет порядка треть от общего объема торговли. Казахстан заинтересован в поставках из Узбекистана социально значимых продовольственных товаров.

Казахстан продолжит экспортировать муку, пшеницу и другие продукты узбекским партнерам.

По словам президента, отдельное внимание в ходе переговоров было уделено необходимости реализации новых и масштабных проектов в сфере промышленности.

«На сегодняшний день насчитывается порядка 70 проектов общей стоимостью более 3 млрд долларов. Успешно реализуются проекты в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, производстве бытовой техники, текстильной промышленности, фармацевтике и других сферах. Все это позволит нашим странам создать более 14 тысяч новых рабочих мест. Большие возможности имеются в таких отраслях, как энергетика, коммуникации, космические технологии и цифровизация. Мы уделяем приоритетное внимание укреплению партнерства в этом направлении», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Так, вчера в Астане состоялись бизнес-форум и шестое заседание Делового совета, на котором предпринимателями двух стран были подписаны крупные коммерческие контракты и другие важные документы.

По словам главы государства, правительства двух стран должны создавать благоприятные условия для успешной работы совместных предприятий. На взгляд президента, углублению отношений в значительной степени способствует реализация соглашений, заключенных между регионами. До конца года планируется проведение очередного Форума межрегионального сотрудничества.

Важной темой обсуждения стало взаимодействие в транспортно-логистической отрасли.

«Мы рассмотрели вопросы эффективного использования Транскаспийского маршрута и коридора «Север – Юг», обменялись мнениями по реализации совместных проектов в рамках строительства Трансафганской железной дороги. Проработан вопрос открытия новых пунктов пропуска на границе. В целом, считаем, что интеграция в этом направлении придаст новый импульс взаимной торговле», – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, какие документы подписали лидеры двух стран.