Казахстан начал строить школу в пострадавшем от землетрясения Газиантепе

Фото: Казахстанское агентство международного развития KazAID

19 декабря в турецком городе Нурдагы провинции Газиантеп состоялась церемония закладки фундамента школы, сообщает Kazpravda.kz

По информации Казахстанского агентства международного развития KazAID, провинция Газиантеп является одним из наиболее пострадавших регионов от разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года. Новое учебное заведение станет символом турецко-казахского братства.

На церемонии присутствовали посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев, губернатор провинции Газиантеп Кемал Чебер, а также представители Министерства иностранных дел и Министерства образования Турции и агентства KazAID.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Организации тюркских государств выразил благодарность Казахстану за поддержку.

«Уверен, что эта школа станет одним из символов турецко-казахского братства, которому будут верны и будущие поколения. В нынешних глобальных условиях страны тюркского мира должны укреплять взаимодействие. Казахстан предпринял важные шаги, и это строительство яркое тому подтверждение», – резюмировал он.

На 19 декабря 2024 года были завершены подготовительные работы по рытью котлована и мобилизации строительных ресурсов.

Строительство школы в провинции Газиантеп – значимый вклад Казахстана в восстановление региона, наиболее сильно пострадавшего от землетрясения, и яркий пример реализации официальной помощи развитию.