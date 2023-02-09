Троих живых людей извлекли из-под завалов казахстанские спасатели в Газиантепе

Как отмечает МЧС, работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно.

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Казахстанские спасатели на одном из объектов в Газиантепе вытащили из-под завалов троих живых людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"На видео казахстанские спасатели находятся внизу под разрушенными конструкциями и оттуда передают людей наверх турецким коллегам. Один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из-под руин упавшего девятиэтажного дома. Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам", – говорится в сообщении МЧС.

Также отмечается, что работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно.

"Для обнаружения людей активно привлекался кинологический расчет и специальные поисковые приборы", - добавили в пресс-службе.

Сегодня главу государства Касым-Жомарта Токаева проинформировали об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Президент положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.