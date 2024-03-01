Казахстан отмечает День благодарности

Этот праздник олицетворяет собой ценности добра, взаимоуважения и доверия, отмечается 1 марта, сообщает Kazpravda.kz

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В День благодарности казахстанцы отдают должное друг другу за стремление жить в дружбе и согласии во имя процветания народа.

День благодарности напоминает о том, как в самые тяжелые времена народ сохранял единство и сплоченность. Праздник отмечается с 2016 года и приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.

В честь Дня благодарности в стране будут организованы различные спортивные и культурные мероприятия.

По информации пресс-службы акимата Астаны, к празднику планируется украсить общественное пространство, проспекты, улицы города.

В школах столицы запланировано множество мероприятий. Так, до 1 марта пройдет песенный челлендж «Алтын жүрек», благотворительные акции этнокультурных объединений АНК, акция добра «Рахмет деймін!», урок благодарности «Алғысыңмен жақында», акции благодарности детям-героям, спасшим жизни людей и др.1 марта учреждения культуры готовят свои спектакли.

В честь праздника планируется раздать сотрудникам станции скорой помощи, а также работникам коммунальных служб горячий чай и бауырсаки, горячее питание с благодарностями.

В этот день состоится встреча с ветеранами и тружениками тыла. А в Доме дружбы пройдет заседание круглого стола, посвященного Дню благодарности, а также торжественная церемония вручения средств, собранных из пожертвований на лечение нуждающихся детей.

Также в городской администрации проинформировали, что 1 марта состоится церемония возложения цветов к монументу «Қазақ еліне мың алғыс» с участием членов Ассамблеи народа Казахстана. Во Дворце мира и согласия состоится концерт ансамбля «Бірлік».