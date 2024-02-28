Какие мероприятия пройдут в День благодарности в столице

В преддверии Дня благодарности в Астане пройдут различные праздничные и официальные мероприятия, в том числе выставки, концерты и театральные постановки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы акимата Астаны,к празднику планируется украсить общественное пространство, проспекты, улицы города.

В школах столицы запланировано множество мероприятий. Так, до 1 марта пройдет песенный челлендж «Алтын жүрек», благотворительные акции этнокультурных объединений АНК, акция добра «Рахмет деймін!», урок благодарности «Алғысыңмен жақында», акции благодарности детям-героям, спасшим жизни людей и др.

1 марта учреждения культуры готовят свои спектакли. Так, Театр кукол представит спектакль для особенных детей «Элвин и жители таинственного леса», а в театре «Жастар» пройдет спектакль центра «Демеу» для людей с особыми потребностями и пенсионеров «Жолы болғыш жігіт».

В честь праздника планируется раздать сотрудникам станции скорой помощи, а также работникам коммунальных служб горячий чай и бауырсаки, горячее питание с благодарностями.

В этот день состоится встреча с ветеранами и тружениками тыла.

А в Доме дружбы состоится заседание круглого стола, посвященного Дню благодарности, а также торжественная церемония вручения средств, собранных из пожертвований на лечение нуждающихся детей.

Также в городской администрации проинформировали, что 1 марта состоится церемония возложения цветов к монументу «Қазақ еліне мың алғыс» с участием членов Ассамблеи народа Казахстана. Также во Дворце мира и согласия состоится концерт ансамбля «Бірлік».