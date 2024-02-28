Какие мероприятия пройдут в День благодарности в столице

Общество
133
Дана Аменова
Корреспондент

В преддверии Дня благодарности в Астане пройдут различные праздничные и официальные мероприятия, в том числе выставки, концерты и театральные постановки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы акимата Астаны,к празднику планируется украсить общественное пространство, проспекты, улицы города.

В школах столицы запланировано множество мероприятий. Так, до 1 марта пройдет песенный челлендж «Алтын жүрек», благотворительные акции этнокультурных объединений АНК, акция добра «Рахмет деймін!», урок благодарности «Алғысыңмен жақында», акции благодарности детям-героям, спасшим жизни людей и др.

1 марта учреждения культуры готовят свои спектакли. Так, Театр кукол представит спектакль для особенных детей «Элвин и жители таинственного леса», а в театре «Жастар» пройдет спектакль центра «Демеу» для людей с особыми потребностями и пенсионеров «Жолы болғыш жігіт».

В честь праздника планируется раздать сотрудникам станции скорой помощи, а также работникам коммунальных служб горячий чай и бауырсаки, горячее питание с благодарностями.

В этот день состоится встреча с ветеранами и тружениками тыла.

А в Доме дружбы  состоится заседание круглого стола, посвященного Дню благодарности, а также торжественная церемония вручения средств, собранных из пожертвований на лечение нуждающихся детей.

Также в  городской администрации проинформировали, что 1 марта состоится церемония возложения цветов к монументу «Қазақ еліне мың алғыс» с участием членов Ассамблеи народа Казахстана. Также во Дворце мира и согласия состоится концерт ансамбля «Бірлік».

#Астана #акимат #мероприятия #День благодарности

Популярное

Все
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Молодые ученые как ключевой фактор развития
Неутешительный сезон
Виновата стихия?
Всемирный день НПО отметили в Казахстане
Портрет казахстанского волонтёра
Дороги и нивы Владимира Балашова
Буррата по-шымкентски
Не хотим назад, в 90-е!
Тепло возвращается
Мама оказалась в тренде
Живая легенда
«К недрам земли мне дано подойти…»
Пусть звучат мелодии мечты!
Борьба за мир продолжается
Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению
Демократические преобразования необратимы
Природа дарит вдохновение
Три незабываемых дня
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
О точечной застройке и лазейках в законе
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
Сберечь Кольсай для потомков
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Реабилитацию детей-жертв насилия будут проводить в Жамбылск…
Будущие пенсионеры передают рабочие места молодым специалис…
Живая легенда
Мама оказалась в тренде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]