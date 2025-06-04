Праздник приурочен ко дню подписания Конституционного закона от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан»,
4 июня 1992 года были приняты и установлены государственные символы — Герб, Флаг и Гимн, являющиеся отличительными знаками страны.
В 2006 году был утвержден новый государственный гимн Казахстана.
Празднование Дня госсимволов включает в себя проведение официальных и торжественных церемоний всеми министерствами, нацкомпаниями и прочими организациями, акционером которых является государство, дипмиссиями РК за рубежом, учреждениями Вооруженных сил страны.
Официальные и торжественные церемонии, спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственных символов, начинаются с поднятия и установки Государственного флага и сопровождаются исполнением Государственного гимна.
«Государственные символы служат катализатором национального самосознания: они укрепляют чувство сопричастности к единому народу, преемственность исторической памяти и ответственность за будущее своей страны», – говорит кандидат юридических наук Виталий Хан в интервью газете «Казахстанская правда».
Эксперт отмечает, что широкое применение изображений флага и герба способствует формированию патриотических ценностей, особенно среди молодежи.
«Однако вместе с этим необходимо осознавать, что герб, флаг – не элементы декора, а эмблемы национального достоинства. Иначе говоря, их использование должно быть рациональным, достойным и соответствовать установленному юридическому и моральному порядку. Поэтому применение государственных символов в быту и на торжествах возможно лишь при соблюдении уважительного отношения. Отношение к госсимволам должно быть сродни отношению к семейным реликвиям – с теплотой, но и с благоговением», – считает он.