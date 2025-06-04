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4 июня 1992 года были приняты и установлены государственные символы — Герб, Флаг и Гимн, являющиеся отличительными знаками страны.

В 2006 году был утвержден новый государственный гимн Казахстана.

Празднование Дня госсимволов включает в себя проведение официальных и торжественных церемоний всеми министерствами, нацкомпаниями и прочими организациями, акционером которых является государство, дипмиссиями РК за рубежом, учреждениями Вооруженных сил страны.

Официальные и торжественные церемонии, спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственных символов, начинаются с поднятия и установки Государственного флага и сопровождаются исполнением Государственного гимна.

«Государственные символы служат катализатором нацио­нального самосознания: они укреп­ляют чувство сопричастности к единому народу, преемственность исторической памяти и ответственность за будущее своей страны», – говорит кандидат юридических наук Виталий Хан в интервью газете «Казахстанская правда».

Эксперт отмечает, что широкое применение изображений флага и герба способствует формированию пат­риотических ценностей, особенно среди молодежи.