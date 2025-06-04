коллаж Павла Цедилина

Чувство сопричастности

Дата 4 июня, отмечаемая в честь государственных флага, герба и гимна, выступает олицетворением обретения Казахстаном подлинного суверенитета. Эта символика отражает процесс самоопределения страны, основанный на устремлении в будущее и преемственности исторических традиций, а также ее настоящее.

По мнению профессора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, кандидата юридических наук, ассоциированного профессора Виталия Хана, эта символика также исторически определяет национальную идентичность государства как особого социального института, интегрирующего культурное единство образовавших его этносов, и ценностные ориентиры, сложившиеся за период формирования общества.

– Иными словами, государственные символы служат катализатором нацио­нального самосознания: они укреп­ляют чувство сопричастности к единому народу, преемственность исторической памяти и ответственность за будущее своей страны, – говорит эксперт.

Многие государственные символы, унифицирующие духовные и материаль­ные ценности различных этносов, живущих в той или иной стране, могут нес­ти в своем содержании разные смыслы. Это и олицетворение борьбы за свободу и независимость, и воинственность по отношению к другим обществам и государствам, и ассоциация с республиканским строем или революционным движением.

Ассоциативность символики Казах­стана, по мнению Виталия Хана, также взаимосвязана с его историческим становлением и развитием, уникальным социокультурным элементом, сложившимся путем цивилизованного взаимодействия проживавших на нашей территории этносов. И главный посыл наших госсимволов – это единство, совместное созидание и движение вперед.

– Символика Казахстана олицетворяет в своем содержании мир, добро, свободу, домашнее благополучие и семейное счастье, – комментирует профессор. – Так проявляется нацио­нальная идентичность, которую порой сложно понять другим народам и которую выбираем мы сами. Ведь в отличие от этнической принадлеж­ности, дающейся нам по самому факту рождения в конкретной этнической группе, национальная идентичность представляет собой проявление воли, выбора человека. Поэтому историчес­ки государство созидается посредством национальной идентичности. Государст­венные символы становятся важной частью ее формирования и укоренения.

Юридический статус символики

В юридическом аспекте государственные символы представляют собой элементы правового статуса государства и свидетельствуют о его суверенитете, политической самостоятельности и правосубъектности в международных отношениях. Так, в соответствии со статьей 9 Конс­титуции Респуб­лики Казахстан государственные флаг, герб и гимн являются официальными и неотъемлемыми атрибутами суверенитета нашей страны, отражающими существо государственного строя.

– Это конституционное положение, определяющее правовой режим и юридический статус наших флага, герба и гимна, развертывается за счет нижестоящих нормативных правовых актов, регламентирующих правила их использования, охраны и уважительного отношения к ним. Указанные правила находятся под охраной административного и уголовного закона, – говорит Виталий Хан. – Таким образом, если на иррациональном уровне государственные символы представляют собой ассоциативные и визуальные образы нации, то в рациональном аспекте это юридические конструкции, охраняемые правом, объективизирующие авторитет и неприкосновенность государства.

По мнению доктора юридических наук, профессора, специалиста в области конституционного и административного права Марата Жумагулова, важно отметить, что с правовой точки зрения государственные символы обладают не только внешне-представительской функ­цией, но и конституционной значимостью. Другими словами, это правовые и культурные маркеры, способствующие формированию коллективной идентичности.

– Уважение к ним – обязанность граждан, предусмотренная частью 2 статьи 34 Конституции Республики Казахстан. Это отражает принцип верховенства права в области публичной идентичности и патриотизма. Использование символов в учреждениях, школах, государственных структурах, дипломатических миссиях – не просто формальность. Это инструмент правового воспитания и символического правопорядка. Он формирует у граждан чувство сопричастнос­ти к государству, к его правовой системе. Например, исполнение государственного гимна на официальных мероприятиях или поднятие флага в школах – это ритуалы, имеющие юридически закреп­ленную основу и направленные на развитие гражданской сознательности, – говорит Марат Жумагулов.

Эксперт отмечает, что нормы, регулирующие охрану государст­венных символов, стали более четкими с внесением некоторых изменений в законодательство. Так, статья 418 Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение национальных стандартов, предъяв­ляемых к государственным флагу и гербу.

– Это важный индикатор правовой зрелости общества: уважение к символам приравнивается к уважению к Конституции и государству в целом, – подчеркивает доктор юридических наук. – Кроме того, государственные символы охраняются не только административным, но и уголовным законодательством в случаях крайнего проявления враждебности. Это подтверж­дает, что символы есть правовые ценности, заслуживающие особой защиты.

Перспективы укрепления роли госсимволов в правовом и общест­венном пространстве связаны с более глубоким включением их в правовое образование, воспитание молодежи и государственную идеологию.

– Государство должно усиливать символическую политику через медиа, культуру, образование. Одновременно важно избегать формализма и ритуализации, чтобы уважение не стало механическим, а оставалось осмысленным и внутренне принятым, – подчеркивает Марат Жумагулов. – Таким образом, День государственных символов – не просто торжественная дата. Это момент осмысления правовой основы нашего государства, идентичности и общности.

С чего начинается Родина

По мнению Виталия Хана, отношение к госсимволам каждого гражданина и есть проявление патриотизма. Причем не только как чувства гордости за свою страну, уважения к ее институтам и истории, но и как идентификации себя с народом своего государства.

– По этой причине вполне естест­венно желание людей вставать при исполнении гимна, бережно относиться к флагу и знать историю герба. Именно в этом осуществляется осознание связи с Родиной не на абстрактном уровне, а в конкретных проявлениях, – считает эксперт. – В этой связи уважение к государственным символам – не банальная формальность, а гражданская добродетель, начальный уровень патриотичес­кой культуры.

И здесь наблюдается очень тонкая грань между популяризацией государственной символики в повседневной жизни (например, изображение ее на одежде, использование на спортивных мероприятиях) и сохранением ее сакральности.

– Безусловно, широкое применение изображений флага и герба способствует формированию пат­риотических ценностей, особенно среди молодежи. Однако вместе с этим необходимо осознавать, что герб, флаг – не элементы декора, а эмблемы национального достоинства. Иначе говоря, их использование должно быть рациональным, достойным и соответствовать установленному юридическому и моральному порядку. Поэтому применение государственных символов в быту и на торжествах возможно лишь при соблюдении уважительного отношения. Отношение к госсимволам должно быть сродни отношению к семейным реликвиям – с теплотой, но и с благоговением, – считает эксперт.