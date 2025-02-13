Казахстан продолжает улучшать позиции в Индексе восприятия коррупции

Наша страна получила 40 баллов, поднявшись на 5 позиций среди 180 стран (88 место)

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В международном рейтинге «Индекс восприятия коррупции» Transparency International за 2024 год Казахстан вновь улучшил результаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции

Наша страна получила 40 баллов, поднявшись на 5 позиций среди 180 стран (88 место).

Отмечается, что это новый исторический показатель, достигнутый благодаря комплексным мерам противодействия коррупции.

Средний балл по миру составил 43, а в регионе «Восточная Европа и Центральная Азия» (19 стран) – 35.

Казахстан отмечен как страна со значительным повышением рейтинга с 2016 года – рост на 11 баллов (с 29).

Среди стран центральноазиатского региона Казахстан занимает самую высокую позицию и является единственной страной, улучшившей рейтинг.

Ниже Казахстана в индексе расположились такие страны, как Индия (38 баллов), Индонезия (37), Аргентина (37), Сербия (35), Украина (35), Бразилия (34), Таиланд (34), Турция (34), Беларусь (33), Россия (22) и др.

ИВК является композитным индексом – для выведения рейтинга Казахстана используются данные 9 различных организаций.

Рейтинг основан на экспертных и бизнес-оценках восприятия коррупции в государственном секторе.