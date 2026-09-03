Генпрокуратура предупредила поставщиков сим-боксов

Ровно год назад, 30 августа 2025 года, в Казахстане введен законодательный запрет на незаконный оборот сим-боксов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона «О связи» ввоз, регистрация, реализация и применение GSM-шлюзов осуществляются только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи.

«Несмотря на это, отдельные лица продолжают незаконно ввозить, реализовывать и использовать такие устройства без соответствующей лицензии. В их числе физические лица, предлагающие сим-боксы через сайты объявлений, а также магазины, реализующие телекоммуникационное оборудование. К примеру, в Северо-Казахстанской области составлен административный протокол в отношении лица, разместившего на сайте OLX объявление о продаже 4-слотового GSM-шлюза за 120 тыс. тенге.



Постановлением суда продавец GSM-шлюза привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а изъятое устройство конфисковано с последующим уничтожением», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что использование сим-боксов позволяет пропускать зарубежный телефонный трафик через казахстанские сим-карты. Это дает возможность мошенникам совершать звонки из-за рубежа под видом местных номеров и скрывать реальный источник вызова. Попадание такого оборудования в руки злоумышленников создает условия для массовых мошеннических обзвонов и хищения денег.