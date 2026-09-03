Генпрокуратура предупредила поставщиков сим-боксов

Ровно год назад, 30 августа 2025 года, в Казахстане введен законодательный запрет на незаконный оборот сим-боксов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона «О связи» ввоз, регистрация, реализация и применение GSM-шлюзов осуществляются только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи.
«Несмотря на это, отдельные лица продолжают незаконно ввозить, реализовывать и использовать такие устройства без соответствующей лицензии. В их числе физические лица, предлагающие сим-боксы через сайты объявлений, а также магазины, реализующие телекоммуникационное оборудование. К примеру, в Северо-Казахстанской области составлен административный протокол в отношении лица, разместившего на сайте OLX объявление о продаже 4-слотового GSM-шлюза за 120 тыс. тенге.
Постановлением суда продавец GSM-шлюза привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а изъятое устройство конфисковано с последующим уничтожением», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что использование сим-боксов позволяет пропускать зарубежный телефонный трафик через казахстанские сим-карты. Это дает возможность мошенникам совершать звонки из-за рубежа под видом местных номеров и скрывать реальный источник вызова. Попадание такого оборудования в руки злоумышленников создает условия для массовых мошеннических обзвонов и хищения денег.
«В связи с этим, не приобретайте и не используйте сим-боксы с нарушением установленного порядка. Что делать владельцам GSM-шлюзов, приобретенных до введения законодательного запрета? Этим лицам необходимо обратиться в уполномоченный орган для решения вопроса о дальнейшем обращении с такими устройствами. До получения соответствующих разъяснений не следует использовать сим-боксы. За это грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщили в Генпрокуратуре.