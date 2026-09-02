Подозреваемого в 37 эпизодах мошенничества задержали в Петропавловске

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Суммы ущерба нередко составляли сотни тысяч тенге, а по одному из эпизодов превысили 1,5 млн тенге

Коллаж: МВД

В Петропавловске полицейские установили подозреваемого в серии мошенничеств, связанных с деятельностью одной из станций технического обслуживания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным следствия, с августа прошлого года граждане обращались в СТО, оплачивали автозапчасти и услуги по ремонту автомобилей, однако обязательства перед рядом клиентов не выполнялись либо выполнялись не в полном объеме. Суммы ущерба нередко составляли сотни тысяч тенге, а по одному из эпизодов превысили 1,5 млн тенге.

Автовладельцы не обращались в правоохранительные органы сразу, рассчитывая урегулировать вопросы ремонта напрямую. Оперативники управления криминальной полиции ДП СКО сопоставили поступающие заявления, установили серийный характер обмана и вышли на подозреваемого.

Было установлено, что фактической организацией работы станции занимался 26-летний горожанин, хотя официально ее директором являлся другой человек.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. В уголовном деле фигурирует 37 эпизодов мошенничества. Полицейские устанавливают круг потерпевших и все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. В управлении криминальной полиции напоминают: чтобы не стать жертвой подобных схем, оформляйте договор оказания услуг, требуйте фискальные чеки и акты приема-передачи запчастей. Не переводите крупные суммы на личные карты работников — оплата должна осуществляться через кассу или официальный счет СТО. Если сроки исполнения обязательств затягиваются, а исполнитель избегает контактов, незамедлительно обращайтесь в полицию», – детализировали в правоохранительных органах. 

 

#мошенничество #подозреваемый

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