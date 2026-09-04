В Акмолинской области выявили хищение 50 млн тенге субсидий

Закон и Порядок

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, директор СПК «Медина» и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье КРС.

В частности, на основании ложных сведений о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета перечислено 9 млн тенге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн тенге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась.

Кроме того, в четырех заявках количество маточного поголовья завышено на 3 тыс. голов, что привело к необоснованному получению дополнительно 27 млн тенге субсидий.

В результате ущерб государству превысил 50 млн тенге. В отношении директора СПК избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

#субсидии #ветеринары #быки

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