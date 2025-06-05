Минфин РК активно укрепляет партнерство с ключевыми международными организациями и финансовыми институтами

Фото: пресс-служба Минфина

В Пекине министр финансов РК Мади Такиев принял участие во встрече министров финансов и руководителей центральных банков государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина

Открывая встречу, вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян отметил ключевую роль ШОС в укреплении многостороннего экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что организация стала важной платформой для развития торгово-экономических связей между странами-участницами ШОС.

В ходе мероприятия были обсуждены перспективные направления многостороннего сотрудничества в рамках ШОС, включая вопросы торгово-экономического взаимодействия, финансовой интеграции и совместного противодействия современным вызовам.

Особое внимание было уделено синхронизации макроэкономической политики в условиях глобальной нестабильности.

«Казахстан рассматривает сотрудничество в рамках ШОС как важный стратегический приоритет и намерен активно развивать взаимовыгодное партнерство по ключевым направлениям», – отметил министр финансов Мади Такиев.

Также Мади Такиев провел двусторонние переговоры с министром финансов КНР г-ном Лань Фоаном. Стороны рассмотрели вопросы текущей ситуации на международных финансовых рынках и расширение двусторонних финансовых отношений.