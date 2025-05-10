Республика Казахстан расположена в центре Евразии и через ее территорию проходят маршруты, соединяющие Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, что делает нашу страну связующим звеном между крупными и быстроhttps: растущими рынками, передает Kazpravda.kz

Фото: eec.eaeunion.org

В этом ключе, Казахстан стремится к открытому и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, что отражается в участии в различных международных и региональных организациях, таких как Евразийский экономический союз, Всемирная торговая организация, Шанхайская организация сотрудничества, Организация тюркских государств и т.д.

На сегодня Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в регионе Евразия. Его основной задачей является обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Участие в ЕАЭС способствует привлечению инвестиций, дальнейшему наращиванию объемов внешней торговли, реализации совместных промышленных проектов, развитию действующих и созданию новых транспортно-логистических цепочек, что положительно влияет на модернизацию национальной экономики.

Основные достижения и выгоды в рамках Евразийского экономического союза.

В первую очередь, можно констатировать успешное продвижение в процессе формирования общего рынка товаров.

В рамках ЕАЭС отменено таможенное декларирование. Это позволяет обеспечить беспрепятственное движение товаров, сокращая временные и финансовые издержки бизнеса.

Созданы единые условия торговли, при которых не взимаются таможенные пошлины и сборы, не применяются нетарифные меры при взаимной торговле между государствами – членами ЕАЭС. Это дает возможность для бизнеса – снизить издержки, связанные с экспортом и импортом товаров, для населения – доступ к более широкой линейке товаров по объективным ценам и более высокого качества за счет возросшей конкуренции на рынке.

Отменен также государственный контроль в сферах санитарного, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного надзора в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Сертификаты о санитарной, ветеринарной, фитосанитарной безопасности, выданные в государствах-членах ЕАЭС, взаимно признаются.

В сфере технического регулирования, казахстанские предприниматели освобождены от выполнения дополнительных требований к безопасности продукции (кроме содержащихся в техрегламентах), проведения дополнительных процедур оценки соответствия. На сегодня достаточно получить сертификат соответствия в одной из стран ЕАЭС по единой форме, чтобы свободно торговать в четырех других странах ЕАЭС.

На сегодня приняты 52 технических регламента, из них вступили в силу 48, которые охватывают порядка 90% продукции, обращаемой на общем рынке ЕАЭС.

Представляется национальный режим в сфере государственных закупок, то есть равные условия для поставщиков вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству-члену ЕАЭС. Участие РК в государственных закупках государств-членов ЕАЭС открывает перед отечественным бизнесом рынок с объемом порядка 135 млрд. долл. США.

В сфере налогового регулирования исключается двойное налогообложение. НДС оплачивается по принципу страны назначения.

Высокой степени либерализации достиг и общий рынок труда.

В частности, при осуществлении трудовой деятельности на территории ЕАЭС для граждан Республики Казахстан созданы все необходимые условия. Так, гражданам РК предоставляется право на получение социального обеспечения, бесплатной медицинской помощи на тех же условиях, что и гражданам стран ЕАЭС.

Документы об образовании граждан РК признаются в странах ЕАЭС без проведения процедур признания документов, за исключением медицинской или фармацевтической деятельности. Также у граждан РК есть право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими при осуществлении трудовой деятельности на территориях государств-членов ЕАЭС.

Взаимно признаются документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата и доктора наук.

Расширяется перечень секторов единого рынка услуг.

К настоящему времени в общий формат переведено 135 секторов услуг.

Единый рынок услуг позволяет отечественным предпринимателям на основании разрешения, полученного в Казахстане, предоставлять услуги на территориях других государств-членов ЕАЭС без учреждения дополнительного юридического лица.

Казахстан является самым большим и при этом наиболее отдаленным от моря государством из так называемых «land-locked countries» (из стран, не имеющих выхода к морю). В данном случае, в рамках ЕАЭС существуют обязательства о предоставлении казахстанским перевозчикам внутренних железнодорожных тарифов в направлении морских портов (в основном Тамань, Усть-Луга и др.), которые позволяют сократить финансовые издержки казахстанского бизнеса.

Свобода движения капитала обеспечивается реализацией мер в части гармонизации законодательства по трем секторам финансового рынка – банковском, страховом и на рынке ценных бумаг.

Реализация общего финансового рынка позволит обеспечить недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов, взаимно признавать лицензий в банковском, страховом секторе и в секторе ценных бумаг.

Также обеспечит гарантированную и эффективную защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

В целом, ЕАЭС представляет собой весьма ёмкий рынок без таможенных границ численностью 185,5 млн. человек и совокупным объемом ВВП свыше 2 трлн. долл. США.

Следовательно, это дает возможность отечественным производителям беспрепятственный доступ для продвижения товаров и услуг на рынки стран-партнеров по ЕАЭС, привлечения инвестиций для открытия у нас производств учитывая перспективы для инвесторов выхода не только на рынок РК, но и на рынок ЕАЭС.

В целом, за 10-летний период функционирование ЕАЭС благоприятно сказался на макроэкономических показателях Казахстана.

Об этом говорят цифры.

Взаимная торговля Казахстана с партнерами за время функционирования ЕАЭС выросла на 87,1% (в 2015 г. - 16,3 млрд.$, в 2024 г. – 30,5 млрд.$). С третьими странами прирост составил 84,4% (в 2015 г. – 60,2 млрд.$, в 2024 г. – 111 млрд.$).

Экспорт Казахстана в государства-члены ЕАЭС за период функционирования вырос на 115,7% (в 2015 г. - 5,1 млрд.$, в 2024 г. – 11 млрд.$).

Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран ЕАЭС по итогам 2024 года превысил объем инвестиций 2015 года в 6 раз, составив 4 млрд. долл. США (2015 г. - 0,6 млрд. долл. США, 2024 г. – 4 млрд. долл. США).

Из третьих стран инвестиции составили в 2024 году 13,1 млрд. долл. США (в 2015 г. – 14,8 млрд. долл. США). Что также является результатом того, что Казахстан является частью общего рынка ЕАЭС.

ВВП Казахстана показал положительную динамику – рост в сравнении 2024 года с 2015 годом составил 56,2%.

Также, заключенные соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном в рамках ЕАЭС показывают значительный эффект для Казахстана, так:

- За 8 лет действия соглашения с Вьетнамом товарооборот вырос на 55% (до 859,4 млн. долл. США);

- За 5 лет действия временного соглашения с Ираном – на 40% (до 340,1 млн. долл. США);

- за три года соглашения с Сербией – на 35,1% (до 100 млн. долл. США).

Кроме того, Соглашение о зоне свободной торговли подписано с Сингапуром, которое проходит внутригосударственные процедуры для вступления в силу.

На текущий момент на завершающей стадии находятся переговоры по заключению аналогичных соглашений с ОАЭ, Монголией и Индонезией.

Общий потенциал наращивания экспорта казахстанских товаров на данные рынки превышает 1,5 млрд. долл. США.

Также, наличие Евразийской экономической комиссии помогает оперативно рассматривать и принимать решения по возникающим вопросам для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Комиссия выступает площадкой, на которой встречаются представители государств-членов для выработки взаимоприемлемых решений по всему спектру интеграционных вопросов.

К примеру, за все время функционирования ЕАЭС из 70 доказанных барьеров на сегодня устранено 69.

Таким образом, принятые договорённости и созданные условия открывают большие перспективы в развитии национальной экономики страны.