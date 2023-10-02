Казахстан выиграл первую лицензию в боксе на Олимпиаду - 2024

Игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Фото: prosports.kz

Казахстан взял первую лицензию в боксе на Олимпийские игры - 2024. Ее обладательницей стала Карина Ибрагимова, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В четвертьфинале Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) Ибрагимова победила Намун Монхор из Монголии (5:0) и вышла в полуфинал турнира, что и позволило ей завоевать олимпийскую лицензию.

При этом Карина гарантировала себе как минимум бронзовую награду Азиады, но сможет побороться и за золото.

27-летняя Ибрагимова является чемпионкой Азии - 2022, также она дважды становилась призеркой чемпионатов мира - дважды брала бронзу (2018, 2022) и в одном случае серебро (2023).

Игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.