Казахстан запустил Digital Nomad Residency для привлечения мировых IT-талантов

Цифровизация
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Венера Баталова
корреспондент

Казахстан представил пилотный проект Digital Nomad Residency, который открывает новые возможности для иностранных IT-специалистов. Цель программы – привлечь мировые IT-таланты для работы и постоянного проживания в стране, став частью её быстроразвивающейся цифровой экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Программа «Digital Nomad Residency» ориентирована на привлечение иностранных специалистов, работающих в сфере IT. Она предоставляет возможность получить разрешение на постоянное проживание (РПП) в Казахстане в упрощённом порядке.

При условии наличия индивидуального идентификационного номера (ИИН) и электронной цифровой подписи (ЭЦП) иностранный IT-специалист подает заявление на портале Astana Hub в целях получения ходатайства отраслевого государственного органа о соответствии перечня востребованных профессий.

Кандидат предоставляет копию заграничного паспорта, резюме, портфолио, мотивационное письмо, справку о несудимости и цветную фотографию 3,5*4,5. В результате этого кандидат получает ходатайство от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, подтверждающее его квалификацию и статус IT-специалиста. После этого иностранному IT-специалисту нужно оформить услугу на портале eGov.kz для предварительного одобрения РПП.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» - «Гражданство, миграция и иммиграция» - «Иностранцам: въезд в РК и гражданство»;
  • выбрать услугу «Выдача иностранным IT-специалистам разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;
  • выбрать управление миграционной полиции;
  • прикрепить копию заграничного паспорта (срок действия паспорта на дату подачи заявления должен составлять более 180 календарных дней), с переводом, заверенным консулом загранучреждения РК, цифровую фотографию размером 35х45 мм;
  • прикрепить ходатайство МЦРИАП о соответствии перечню востребованных профессий;
  • прикрепить легализованный документ об отсутствии судимости в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства и нажать кнопку «Далее»;
  • заполнить необходимые поля;
  • подписать услугу с помощью ЭЦП;
  • скачать и ознакомиться с анкетой-заявлением;
  • дать согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;
  • прикрепить загруженную и заполненную анкету-заявление;
  • отправить заявку.

Результат оказания услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

Срок рассмотрения заявки составляет 45 календарных дней. После этого специалисты могут приехать в Казахстан и завершить оформление в отделениях Центра обслуживания населения.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Astana Hub.

Проект реализован благодаря совместной работе Комитета государственных услуг МЦРИАП РК, Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК, АО «Национальные информационные технологии», Министерства иностранных дел РК, Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК, Комитета национальной безопасности и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий».

#экономика #МЦРИАП РК #IT-таланты

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