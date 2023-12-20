Казахстан завоевал 2-е место на Кубке мира по конной стрельбе из лука

Спорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

С 15 по 18 декабря в городе Аль-Ула (Саудовская Аравия) прошел финальный этап Кубка мира по конной стрельбе из лука (жамбы ату), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физкультуры МТС РК

Фото: пресс-служба комитета по делам спорта и физкультуры МТС РК

В соревнованиях приняла участие сборная Казахстана в составе 3 спортсменов: Ералхана Айкоза, Абзала Тулыбекова, Айтбека Сарыбая и главного тренера Елдоса Бадашева.

Национальная сборная Казахстана заняла 2-е место в командном зачете.

«Турнир проводится раз в 2 года. В течение года в разных странах мира проходят отборочные соревнования, по итогам которых 11 лучших команд получают возможность принять участие в финальном этапе.

Наша сборная завоевала путевку на турнире в Турции в прошлом году. Всего на турнире выступили представители 11 стран (США, Канада, Таиланд, Кувейт, Монголия, Иран, Индонезия, Сирия, Турция, Саудовская Аравия, Казахстан)», – проинформировали в комитете.

Как рассказали в ведомстве, финальный этап Кубка мира прошел по единым правилам Международной федерации верховой стрельбы из лука (WHAF).

В первый день были определены лучшие в стиле kassai (венгерский). Тут устанавливается только одна мишень, которой управляет судья, поворачивая ее в сторону направления всадника. Спортсмен может стрелять по мишени неограниченное количество раз. Главное – преодолеть 100-метровую дистанцию за 20 секунд. Учитываются очки 9 заездов. В данном стиле в личном разряде Айтбек Сарыбай занял 3-е место, а в командном зачете также замкнул тройку лидеров.

Во второй день участники состязались в стиле serial shot (корейский). Здесь устанавливаются 3 мишени. На преодоление дистанции в 100 метров отводится 12 секунд. Еще одна особенность заключается в том, что спортсмен может сделать всего 3 выстрела.

На третий день состоялись соревнования по стилю qabaq (турецкий). В нескольких метрах от старта в земле находится первая мишень, а в центре, на высоте 8 метров, устанавливается вторая. Таким образом, спортсмен может набрать большое количество очков. Доскакать до финиша нужно всего за 10 секунд. Наша сборная также оказалась в тройке призеров. В личном зачете Ералхан Айкоз занял 2-е место. Также по итогам трех стилей он завоевал бронзовую медаль.

Кубок мира – командный турнир. Поэтому главные награды присуждаются именно по итогам общекомандного зачета. 1-е место заняла Саудовская Аравия, 2-е место завоевал Казахстан и 3-е место – у Турции.

#Спорт #медаль #Кубок мира #жамбы ату

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