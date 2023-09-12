Казахстанские шахматистки завоевали "серебро" командного чемпионата мира

Женская сборная Казахстана по шахматам стала серебряным призером ІХ командного чемпионата мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физкультуры МТС РК.

Фото: пресс-служба комитета по делам спорта и физкультуры

Мировое первенство проходит в польском городе Быдгощ. В финале Казахстан встречался с Грузией.

В первом раунде соперницы вышли вперед со счетом 2,5-1,5. Затем грузинские шахматистки завершили второй также в свою пользу (3,5 -0,5).

В составе нашей команды выступали Бибисара Асаубаева, Амина Каирбекова, Меруерт Камалиденова и Алуа Нурманова.

Напомним, подопечные Павла Коцура в групповом этапе сыграли вничью с Грузией (2-2) и выиграли у остальных соперниц.

Таким образом, Казахстан вошел в число 6 стран, которые удостаивались призовых мест на командном чемпионате мира среди женщин. До этого лучшим результатом сборной Казахстана был четвертьфинал.

А Грузия завоевывает золотую медаль уже во второй раз и сравнялась по этому показателю с Россией.