Наши девушки в финале!

Наши девушки на FIDE World Women’s Team Championship 2023 выступают просто великолепно. Набрав на предварительном этапе самое большее количество очков, они в четвертьфинале встретились с национальной командой Германии и, вновь продемонстрировав блестящую игру, победили. На этой стадии проходят двухматчевые поединки. Вначале казахстан­ки сыграли с немками вничью, но во второй игре выиграли.

Очень значимое очко принесла Алуа Нурманова, обыгравшая Йозефину Хайнеманн, затем лидер нашей сборной Бибисара Асаубаева одержала две важнейшие победы над Элизабет Пэхтц. А потом победила и восходящая звезда мировых шахмат – 16-летняя Амина Каирбекова.

Следующим соперником по полуфиналу стала национальная сборная Франции. И здесь не обошлось без сюрпризов. Вначале первое поражение на турнире потерпела Бибисара Асаубаева, игравшая черными фигурами, от Дейманте Даулите-Корнетт, а вслед за ней и Алуа Нурманова не устояла против Софи Милье. Партии же Меруерт Камалиденовой против Анастасии Савиной и Амины Кайрбековой против Митры Хеджазипур завершились вничью. Так мы попали в очень тяжелую ситуацию, и дальше нужны были лишь победы.

Наши девушки совершили невероятное! Победу во втором матче нам принесли Алуа Нурманова и Амина Кайрбекова. Они не только сравняли счет, но и вывели команду на дополнительный тай-брейк, где просто смели француженок, одержав четыре победы! Нурманова на этот раз не пощадила Хеджазипур, а Кайрбекова – Наташу Бенмесба, заменившую Милье.

Таким образом, мы впервые в своей истории пробились в финал, причем уже гарантированно завоевали как минимум серебряные медали. Теперь предстоит встреча с командой Грузии. Напомним, что именно с грузинками мы выступали в группе А (у нас было первое место, у них – второе), и они были единственные, с кем мы свели поединок вничью.

Мы ждем финал и надеемся, что в этот раз очень сильная кавказская команда будет все же обыграна. За третье место на чемпионате мира поборются команды США и Франции.