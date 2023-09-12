Наши девушки в финале! Спорт 12 сентября 2023 г. 0:00 9 Аскар Султан В польском городе Быдгощ, где проходит 9-й чемпионат мира по шахматам среди женских сборных, команда Казахстана будет биться за золотые медали. фото fide.com Наши девушки на FIDE World Women’s Team Championship 2023 выступают просто великолепно. Набрав на предварительном этапе самое большее количество очков, они в четвертьфинале встретились с национальной командой Германии и, вновь продемонстрировав блестящую игру, победили. На этой стадии проходят двухматчевые поединки. Вначале казахстанки сыграли с немками вничью, но во второй игре выиграли. Очень значимое очко принесла Алуа Нурманова, обыгравшая Йозефину Хайнеманн, затем лидер нашей сборной Бибисара Асаубаева одержала две важнейшие победы над Элизабет Пэхтц. А потом победила и восходящая звезда мировых шахмат – 16-летняя Амина Каирбекова. Следующим соперником по полуфиналу стала национальная сборная Франции. И здесь не обошлось без сюрпризов. Вначале первое поражение на турнире потерпела Бибисара Асаубаева, игравшая черными фигурами, от Дейманте Даулите-Корнетт, а вслед за ней и Алуа Нурманова не устояла против Софи Милье. Партии же Меруерт Камалиденовой против Анастасии Савиной и Амины Кайрбековой против Митры Хеджазипур завершились вничью. Так мы попали в очень тяжелую ситуацию, и дальше нужны были лишь победы. Наши девушки совершили невероятное! Победу во втором матче нам принесли Алуа Нурманова и Амина Кайрбекова. Они не только сравняли счет, но и вывели команду на дополнительный тай-брейк, где просто смели француженок, одержав четыре победы! Нурманова на этот раз не пощадила Хеджазипур, а Кайрбекова – Наташу Бенмесба, заменившую Милье. Таким образом, мы впервые в своей истории пробились в финал, причем уже гарантированно завоевали как минимум серебряные медали. Теперь предстоит встреча с командой Грузии. Напомним, что именно с грузинками мы выступали в группе А (у нас было первое место, у них – второе), и они были единственные, с кем мы свели поединок вничью. Мы ждем финал и надеемся, что в этот раз очень сильная кавказская команда будет все же обыграна. За третье место на чемпионате мира поборются команды США и Франции. #Спорт #чемпионат #шахматы #женская сборная #Быдгощ