Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая

Транспорт, Цифровизация, Китай
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Казахстанские перевозчики получили возможность оформлять так называемый «иностранный бланк разрешения» или «дозвол» прямо при прохождении государственной границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба КГД

Электронный сервис CarGoAlem по выдаче этих документов запустили 26 апреля 2023 года на цифровой платформе Qoldau.

Ранее на платформе Qoldau разместили сервис электронной очереди CarGoRuqsat, вкупе с которым новый сервис позволяет перевозчикам экономить и финансы, и время.

«То есть если раньше компании получали такие бланки заранее, а часто брали их с большим «запасом» на всякий случай, то сейчас получать разрешение будут уже те, кто ранее занимал электронную очередь в CarGoRuqsat и непосредственно уже при пересечении государственной границы. При этом уже на стадии оформления брони на пересечение границы данные заявителя в онлайн-режиме подвергаются форматно-логическому контролю со стороны госорганов», – рассказали детали в КГД.

Проект стартовал в режиме «пилота» до марта 2024 года и только в отношении перевозок в Китай.

Внедрение электронный выдачи «дозволов» – совместный проект Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Комитета государственных доходов. Разработчик сервиса – АО «Информационно-учетный центр». Компания также является разработчиком и собственником цифровой платформы Qoldau.

При этом из государственного бюджета на эти мероприятия деньги не выделялись, отметили в КГД.

Здесь добавили, что полученные и использованные иностранные разрешения нужно вовзращать в инспекцию транспортного контроля по месту регистрации перевозчика.

 

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