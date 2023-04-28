Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая

Казахстанские перевозчики получили возможность оформлять так называемый «иностранный бланк разрешения» или «дозвол» прямо при прохождении государственной границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба КГД

Электронный сервис CarGoAlem по выдаче этих документов запустили 26 апреля 2023 года на цифровой платформе Qoldau.

Ранее на платформе Qoldau разместили сервис электронной очереди CarGoRuqsat, вкупе с которым новый сервис позволяет перевозчикам экономить и финансы, и время.

«То есть если раньше компании получали такие бланки заранее, а часто брали их с большим «запасом» на всякий случай, то сейчас получать разрешение будут уже те, кто ранее занимал электронную очередь в CarGoRuqsat и непосредственно уже при пересечении государственной границы. При этом уже на стадии оформления брони на пересечение границы данные заявителя в онлайн-режиме подвергаются форматно-логическому контролю со стороны госорганов», – рассказали детали в КГД.

Проект стартовал в режиме «пилота» до марта 2024 года и только в отношении перевозок в Китай.

Внедрение электронный выдачи «дозволов» – совместный проект Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Комитета государственных доходов. Разработчик сервиса – АО «Информационно-учетный центр». Компания также является разработчиком и собственником цифровой платформы Qoldau.

При этом из государственного бюджета на эти мероприятия деньги не выделялись, отметили в КГД.

Здесь добавили, что полученные и использованные иностранные разрешения нужно вовзращать в инспекцию транспортного контроля по месту регистрации перевозчика.