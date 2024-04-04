Казахстанский теннисист женился на олимпийской чемпионке Сотниковой

Фото: dzen.ru

Осенью 2022 года олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поразила фанатов фигурного катания внезапной новостью – она стала мамой. До этого многие даже и не догадывались, что спортсменка находится в положении. Более того, некоторые не знали, что у фигуристки вообще есть какой-то избранник.

Лишь в марте 2023 года в интервью «Откровенно с татаркой» на YouTube Сотникова поделилась подробностями. Она рассказала, что сына назвала Адрианом, а возлюбленным оказался теннисист Дмитрий Попко, выступающий за Казахстан. Однако о том, что избранник сделал фигуристке предложение, не было ни слова.

В результате сегодня, 3 апреля, фигуристка порадовала фанатов счастливой новостью, опубликовав в соцсетях милую фотографию совместно с Дмитрием Попко – теннисист из Казахстана сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

«Я сказала «да», – сообщила в соцсетях Сотникова и получила десятки поздравлений от поклонников.