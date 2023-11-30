Казахстанский Центр педагогического мастерства в Нидерландах официально принял глобальную эстафету WALS

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Мира Алипинова

Президент World Association of Lesson Studies Кэтрин Льюис и директор Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Жанбота Кабдыкаримова подписали договор о проведении в Казахстане международной конференции WALS 2024 года.

Историческое решение принято в нидерландском Зволле, где завершился традиционный форум Всемирной Ассоциации по исследованию урока.

Впервые главная конференция WALS пройдет на постсоветском пространстве, и впервые три дня штаб-квартира World Association of Lesson Studies будет работать в Астане. Планируется, что в следующем сентябре в Казахстан приедут самые успешные педагоги, которые специализируются на одном из стратегических приоритетов современного образования – исследовании урока. Уже сегодня среди участников WALS-2024 значатся Великобритания, Сингапур, Япония, Финляндия, Малайзия, Австрия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Гонконг, Турция, всего более 50 стран.

При подписании договора Кэтрин Льюис особо подчеркнула достижения Центра педагогического мастерства в продвижении «Lesson Study» как странового проекта:

Масштабность «Lesson Study» в Казахстане в том, что «Исследование урока» реально в действии и дошло до абсолютного большинства учителей. Мы гордимся, что за десять лет наши коллеги из Центра педагогического мастерства выросли в настоящих амбассадоров WALS в стране и мире. Сегодня они обучают исследованиям урока тысячи учителей на родине, а также педагогов из Азербайджана, Кыргызстана, нескольких регионов Российской Федерации, Узбекистана, работают на казахском, английском и русском языках.

Профессор факультета образования Кембриджского университета Питер Дадли особо отметил каскадный характер и масштабность казахстанской модели «Lesson Study».

Максимальное количество абстрактов на голландской конференции было представлено казахстанской и японской делегациями, в стране восходящего солнца «Lesson Study» – целая философия.

В Зволле делегация ЦПМ привезла большую программу: тематические симпозиумы, авторские мастер-классы, учебные сессии, отчеты по межстрановым исследованиям, Single talk, переговоры с Исполнительным комитетом и Экспертным советом Ассоциации, встречи в голландских школах и другие кейсы.

Лучшие практики по внедрению «Lesson Study» в отечественное образование представили Эльвира Рахмаил, Кызжибек Абдраманова, Юлия Мельникова, Жания Опанова, Ринат Рамазанов и Айбек Кенжебаев, УлжанТемиргалиева, Ерболат Оспанов.

Дискуссанты Джин Ланг из Англии и Кристин Ли из Сингапура подчеркнули мировые стандарты межстрановых исследований, в которых работали представители ЦПМ:

Исследовательские проекты раздвигают границы между странами и доказывают, что профессиональные интересы учителей всего мира совпадают.

Эльвира Рахмаил, которая работала с австрийскими и турецкими коллегами, призналась, что командное творчество дало новый импульс для развития исследовательских навыков и еще раз подтвердило значение «Lesson Study» как успешного инструмента для каждого педагога.

Новое признание на World Association of Lesson Studies – логическое продолжение мировых достижений Центра педагогического мастерства, который давно стал успешным брендом в отечественном образовании. Впервые в стране масштабная система по профессиональному развитию учителей, созданная ЦПМ, получила безусловную сертификацию в Германском Институте аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN, в настоящее время завершается институциональная аккредитация. Центр отмечен престижной премией UNESCO-Hamdan-2020, претендовали на которую более 200 образовательных организаций мира. Востребованный проект ЦПМ, посвященный ведущим школам, вошел в топ-10 ежегодной премии GESS Education Awards-2023.

Внедрением глобального тренда «Исследование урока» в отечественное образование Центр педагогического мастерства занимается с 2012 года. В апреле 2023 года в Астане прошла первая Национальная конференция «Lesson Study: от рефлексивной практики к устойчивому лидерству».

#Образование #школа #ученик #урок

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