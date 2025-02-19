Каждый возвращенный актив работает на благо общества Возврат активов 19 февраля 2025 г. 5:00 21 Беседовала Марина Демченко В спецгосфонд Минфина РК уже поступило 228,7 млрд тенге, в свое время незаконно изъятых из экономики и вывезенных за рубеж коллаж Натальи Ляликовой, фото Игоря Бургандинова В 2022 году, выступая с инаугурационной речью, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил: «Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально вывезенные из страны активы. Они… должны работать на благо граждан». В тот же день был подписан указ, а позднее – 12 июля 2023 года – принят специальный Закон РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», заложивший правовую основу для масштабной работы. В соответствии с этим законодательным актом все возвращенные активы в виде движимого и недвижимого имущества передаются Компании по управлению возвращенными активами, а валютно-денежные средства аккумулируются в Специальном государственном фонде. Какие проекты осуществляются за счет возвращенных активов, как обеспечиваются прозрачность и эффективность их использования, – в интервью с генеральным директором ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбеком Мукашем. – Куанышбек Жаксыбекович, расскажите, как работает система управления возвращенными активами и какую пользу она приносит обществу? – Основная задача управляющей компании со стопроцентным государственным участием заключается в управлении, обеспечении сохранности и продаже возвращенных активов. Законодательством предусмотрены несколько способов распоряжения ими в зависимости от вида: имущественный наем (аренда), передача в доверительное управление, в государственную собственность, консервация (в случае возникновения рисков получения убытков), продажа на портале E-Qazyna. Возможны и иные способы, определяемые управляющей компанией, не противоречащие законодательству Казахстана и страны нахождения актива, за исключением его безвозмездного отчуждения и передачи в безвозмездное пользование. По состоянию на 10 февраля 2025 года на баланс управляющей компании принято 72 актива в виде жилой, коммерческой недвижимости, долей участия в уставных капиталах юридических лиц, земельных участков, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также 196 единиц ювелирных изделий. Общая стоимость активов – 100,04 миллиарда тенге. Средства, вырученные от продажи активов, поступают в Специальный государственный фонд (СГФ). По данным на 10 февраля 2025 года в него направлено 16,4 миллиарда тенге, из них 15,7 миллиарда – средства конкретно от продажи. Оставшаяся часть – это доходы от аренды, дивидендов и доверительного управления. В Послании Президента есть поручение о том, чтобы возвращенные активы служили во благо народа. Эти средства – хорошая помощь для местных исполнительных органов: они вкладывают их в реализацию тех проектов, на которые ежегодно не хватало финансирования. – На реализацию каких конкретно проектов направлены средства из Специального фонда? – Согласно законодательству, средства СГФ направляются на строительство социальных и инфраструктурных объектов здравоохранения, образования, массового спорта и другие. Все проекты проходят обязательную экономическую экспертизу, после чего их финансирование утверждается республиканской бюджетной комиссией (РБК). В соответствии с ее решениями средства фонда направляются на социально значимые проекты. Хочу отметить: информация обо всех проектах, а также выделенные суммы публикуются в открытом доступе на официальном сайте Правительства, обеспечивая прозрачность затрат. Так, согласно решениям РБК, за счет средств фонда будет профинансировано строительство специального детского сада для особенных детей на 300 мест в Актобе, спортивного комплекса на 50 мест в Алматинской области, школы-интерната в Атырауской области, общежития на 300 мест для вспомогательной школы-интерната-колледжа в Шымкенте. Одобрено возведение детского сада на 280 мест в Петропавловске, районной детской музыкальной школы в Туркестанской области, двухэтажной школы на 80 мест в области Улытау и школы на 200 мест с дошкольным мини-центром на 30 мест в области Жетысу. Спортивный комплекс со спортивным залом будет построен в Акмолинской области, а в Восточно-Казахстанской – больничный комплекс. Повторюсь: все средства идут на развитие социальной инфраструктуры. Школы, детские сады, спортивные комплексы, общежития стимулируют рост экономики регионов, содействуют занятости населения и повышают комфортность городов и сел. – Как при этом обеспечивается прозрачность использования возвращенных активов? – При использовании денег, конечно же, особое внимание уделяется прозрачности. Вся информация о поступлениях и расходах открыта: ее можно найти на официальных ресурсах. Каждый проект проходит обязательную экономическую экспертизу и утверждается РБК. Это, на мой взгляд, исключает любые злоупотребления. – Какие результаты уже заметны от осуществления проектов? – Результаты налицо. Социальный эффект заключается в улучшении условий жизни граждан, доступности образования, здравоохранения и спортивных объектов. Это способствует созданию рабочих мест, снижению оттока населения из сельских регионов и стимуляции локальной экономики. Прозрачное использование возвращенных активов укрепляет доверие к государственным институтам. Выбор мест строительства базируется на анализе социально-экономических потребностей каждого региона, что гарантирует равномерное развитие всей страны. – Куанышбек Жаксыбекович, поговорим о конкретных примерах. Почему, скажем, в Актобе построят специальный детский сад, а в Риддере – многопрофильную больницу? – Отмечу: мы не занимаемся социальными проектами напрямую. Однако, поскольку имеем отношение к СГФ и направляем туда средства, безусловно, следим за их использованием. Выбор каждого проекта, конечно же, обоснован. Взять для примера строительство специального детского сада для детей с особыми образовательными потребностями на 300 мест в Актобе. В этом городе проживают 2 523 особенных ребенка в возрасте от трех до шести лет, однако лишь 1 320 из них имеют доступ к дошкольному образованию. Таким образом, почти половина ребятишек остается без специализированной помощи и подготовки. Регион испытывает острую нехватку мест в специализированных структурах. На данный момент действуют всего четыре коррекционных детских сада, которых явно недостаточно для удовлетворения растущего спроса. Новое учреждение позволит сократить дефицит мест и охватить больше детей дошкольным образованием. Другой пример – строительство двухэтажного здания школы на 80 мест на станции Манадырь Жанааркинского района области Улытау. Появление этого проекта обосновано стремительным развитием региона и ростом численности населения, что увеличивает потребность в образовательной инфраструктуре. Действующая школа в Манадыре – единственное образовательное учреждение в данной местности. Она рассчитана всего на 60 мест, но посещают ее почти вдвое больше учащихся. Это негативно сказывается на организации учебного процесса, снижая комфорт и качество обучения. В Риддере Восточно-Казахстанской области реализуется другой важный проект – завершается возведение современного многопрофильного больничного комплекса. Действующий здесь медицинский центр, построенный более 80 лет назад, состоит из 12 разрозненных зданий, инфраструктура которых не соответствует современным требованиям диагностики и лечения. Для решения этих проблем Правительством было принято решение о выделении 28,2 миллиарда тенге на завершение в Риддере строительства больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену. Новый объект будет оборудован специализированными кардиологическими, инсультными, травматологическими и ожоговыми отделениями, что особенно важно для оказания экстренной помощи населению. То есть каждый из этих объектов выбирали, учитывая потребности региона и четкие социально-экономические обоснования. – Ранее Вы сказали, что в СГФ поступают средства от продажи тех или иных возвращенных в страну активов. Какие именно активы уже проданы компанией? – По состоянию на 10 февраля 2025 года на торги было выставлено 57 объектов (недвижимость и ювелирные изделия) в Астане, Алматы и области Жетысу. Из них девять продано на аукционе на общую сумму более 11,5 миллиарда тенге. Торги по 48 объектам, включая 22 единицы ювелирных изделий, не состоялись из-за отсутствия зарегистрированных участников на момент начала аукциона. Продажа активов, расположенных за границей, осуществляется в рамках законодательства страны их нахождения. Из зарубежных активов продано два автомобиля, два жилых дома, одна квартира на общую сумму 4,5 миллиарда тенге. Всего же с 23 июля 2024 года управляющей компанией реализовано активов на 16 миллиардов тенге. Успешным примером аукционной продажи стал земельный участок в Алматы (микрорайон «Байтак»), выставленный на торги за 176 миллионов тенге и проданный за 657 миллионов, – почти в четыре раза дороже начальной оценочной стоимости. Аналогично было продано административное здание в Алматы (ул. Байтурсынова, 46). Его начальная стоимость составляла 663 миллиона тенге, а итоговая достигла 732 миллионов. Также в Алматы обрел нового собственника объект незавершенного строительства – бизнес-центр «Орион». При начальной стоимости 6,3 миллиарда тенге его продали за 7,02 миллиарда тенге. Мы стремимся к тому, чтобы каждый возвращенный актив стал вкладом в развитие страны, улучшение качества жизни людей и укрепление верховенства закона. Наша цель – максимальная польза от каждого возвращенного актива на благо общества. – Какие задачи ставит перед собой компания на ближайшее будущее? – Мы продолжаем исполнять нашу миссию – содействие росту благосостояния населения через эффективное управление возвращенными активами. Прозрачность и подотчетность остаются в приоритете. Продолжим регулярно информировать общественность об осуществлении проектов и использовании возвращенных активов. Их реализация должна не только решать социальные задачи, но и способствовать развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест, улучшению инвестиционного климата в стране. Мы гордимся тем, что можем вносить вклад в улучшение качества жизни граждан, и видим своей главной задачей обеспечение максимальной пользы от каждого возвращенного актива для общества и экономики республики. #экономика #возврат активов #законодательство #реализация #СГФ