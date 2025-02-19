Каждый возвращенный актив работает на благо общества

В 2022 году, выступая с инаугурационной речью, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил: «Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально вывезенные из страны активы. Они… должны работать на благо граждан». В тот же день был подписан указ, а позднее – 12 июля 2023 года – принят специальный Закон РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», заложивший правовую основу для масштабной работы.

В соответствии с этим законодательным актом все возвращенные активы в виде движимого и недвижимого имущест­ва передаются Компании по управлению возвращенными активами, а валютно-денежные средства аккумулируются в Специальном государственном фонде.

Какие проекты осуществляются за счет возвращенных активов, как обеспечиваются прозрачность и эффективность их использования, – в интервью с генеральным директором ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбеком Мукашем.

– Куанышбек Жаксыбекович, расскажите, как работает система управления возвращенными активами и какую пользу она приносит обществу?

– Основная задача управляющей компании со стопроцентным государственным участием заключается в управлении, обеспечении сохраннос­ти и продаже возвращенных активов. Законодательством предусмотрены несколько способов распоряжения ими в зависимости от вида: имущественный наем (аренда), передача в доверительное управление, в государственную собственность, консервация (в случае возникновения рисков получения убытков), продажа на портале E-Qazyna. Возможны и иные способы, определяемые управляю­щей компанией, не противоречащие законодательству Казахстана и страны нахождения актива, за исключением его безвозмездного отчуждения и передачи в безвозмездное пользование.

По состоянию на 10 февраля 2025 года на баланс управляющей компании принято 72 актива в виде жилой, коммерческой недвижимости, долей участия в уставных капиталах юридических лиц, земельных участков, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также 196 единиц ювелирных изделий. Общая стоимость активов – 100,04 миллиарда тенге.

Средства, вырученные от продажи активов, поступают в Специальный государственный фонд (СГФ). По данным на 10 февраля 2025 года в него направлено 16,4 миллиарда тенге, из них 15,7 миллиарда – средства конкретно от продажи. Оставшаяся часть – это доходы от аренды, дивидендов и доверительного управления.

В Послании Президента есть поручение о том, чтобы возвращенные активы служили во благо народа. Эти средства – хорошая помощь для местных исполнительных органов: они вкладывают их в реализацию тех проектов, на которые ежегодно не хватало финансирования.

– На реализацию каких конкретно проектов направлены средства из Специального фонда?

– Согласно законодательству, средства СГФ направляются на строительство социальных и инфраструктурных объек­тов здравоохранения, образования, массового спорта и другие. Все проекты проходят обязательную экономическую экспертизу, после чего их финансирование утверждается республиканской бюджетной комиссией (РБК).

В соответствии с ее решениями средства фонда направляются на социально значимые проекты. Хочу отметить: информация обо всех проектах, а также выделенные суммы публикуются в открытом доступе на официальном сайте Правительства, обеспечивая прозрачность затрат.

Так, согласно решениям РБК, за счет средств фонда будет профинансировано строительство специального детского сада для особенных детей на 300 мест в Актобе, спортивного комплекса на 50 мест в Алматинской области, школы-интерната в Атырауской области, общежития на 300 мест для вспомогательной школы-интерната-колледжа в Шымкенте.

Одобрено возведение детского сада на 280 мест в Петропавловске, районной детской музыкальной школы в Туркестанской области, двухэтажной школы на 80 мест в области Улытау и школы на 200 мест с дошкольным мини-центром на 30 мест в области Жетысу. Спортивный комплекс со спортивным залом будет построен в Акмолинской области, а в Восточно-Казахстанской – больничный комплекс.

Повторюсь: все средства идут на развитие социальной инфраструктуры. Школы, детские сады, спортивные комплексы, общежития стимулируют рост экономики регионов, содействуют занятости населения и повышают комфортность городов и сел.

– Как при этом обеспечивается прозрачность использования возвращенных активов?

– При использовании денег, конечно же, особое внимание уделяется прозрачности. Вся информация о поступлениях и расходах открыта: ее можно найти на официальных ресурсах. Каждый проект проходит обязательную экономи­ческую экспертизу и утверждается РБК. Это, на мой взгляд, исключает любые злоупотребления.

– Какие результаты уже заметны от осуществления проектов?

– Результаты налицо. Социальный эффект заключается в улучшении условий жизни граждан, доступности образования, здравоохранения и спортивных объектов. Это способствует созданию рабочих мест, снижению оттока населения из сельских регионов и стимуляции локальной экономики.

Прозрачное использование возвращенных активов укрепляет доверие к государственным институтам. Выбор мест строительства базируется на анализе социально-экономических потребнос­тей каждого региона, что гарантирует равномерное развитие всей страны.

– Куанышбек Жаксыбекович, поговорим о конкретных примерах. Почему, скажем, в Актобе построят специальный детский сад, а в Риддере – многопрофильную больницу?

– Отмечу: мы не занимаемся социальными проектами напрямую. Однако, поскольку имеем отношение к СГФ и направляем туда средства, безусловно, следим за их использованием.

Выбор каждого проекта, конечно же, обоснован. Взять для примера строительство специального детского сада для детей с особыми образовательными потребностями на 300 мест в Актобе. В этом городе проживают 2 523 особенных ребенка в возрасте от трех до шести лет, однако лишь 1 320 из них имеют доступ к дошкольному образованию. Таким образом, почти половина ребятишек остается без специализированной помощи и подготовки.

Регион испытывает острую нехватку мест в специализированных структурах. На данный момент действуют всего четыре коррекционных детских сада, которых явно недостаточно для удовлетворения растущего спроса. Новое учреждение позволит сократить дефицит мест и охватить больше детей дошкольным образованием.

Другой пример – строительство двух­этажного здания школы на 80 мест на станции Манадырь Жанааркинского района области Улытау. Появление этого проекта обосновано стремительным развитием региона и ростом численности населения, что увеличивает потребность в образовательной инфраструктуре.

Действующая школа в Манадыре – единственное образовательное учреждение в данной местности. Она рассчитана всего на 60 мест, но посещают ее почти вдвое больше учащихся. Это негативно сказывается на организации учебного процесса, снижая комфорт и качество обучения.

В Риддере Восточно-Казахстанской области реализуется другой важный проект – завершается возведение современного многопрофильного больничного комплекса. Действующий здесь медицинский центр, построенный более 80 лет назад, состоит из 12 разрозненных зданий, инфраструктура которых не соответствует современным требованиям диагностики и лечения.

Для решения этих проблем Правительством было принято решение о выделении 28,2 миллиарда тенге на завершение в Риддере строительства больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену. Новый объект будет оборудован специа­лизированными кардиологи­ческими, инсультными, травматологическими и ожоговыми отделениями, что особенно важно для оказания экстренной помощи населению. То есть каждый из этих объектов выбирали, учитывая потребности региона и четкие социально-экономические обоснования.

– Ранее Вы сказали, что в СГФ поступают средства от продажи тех или иных возвращенных в страну активов. Какие именно активы уже проданы компанией?

– По состоянию на 10 февраля 2025 года на торги было выставлено 57 объектов (недвижимость и ювелирные изделия) в Астане, Алматы и области Жетысу. Из них девять продано на аукционе на общую сумму более 11,5 миллиарда тенге. Торги по 48 объек­там, включая 22 единицы ювелирных изделий, не состоялись из-за отсутствия зарегистрированных участников на момент начала аукциона.

Продажа активов, расположенных за границей, осуществляется в рамках законодательства страны их нахождения. Из зарубежных активов продано два автомобиля, два жилых дома, одна квартира на общую сумму 4,5 миллиарда тенге. Всего же с 23 июля 2024 года управляющей компанией реализовано активов на 16 миллиардов тенге.

Успешным примером аукционной продажи стал земельный участок в Алматы (микрорайон «Байтак»), выставленный на торги за 176 миллионов тенге и проданный за 657 миллионов, – почти в четыре раза дороже начальной оценочной стоимости.

Аналогично было продано админист­ративное здание в Алматы (ул. Байтурсынова, 46). Его начальная стоимость составляла 663 миллиона тенге, а итоговая достигла 732 миллионов. Также в Алматы обрел нового собственника объект незавершенного строительства – бизнес-центр «Орион». При начальной стоимости 6,3 миллиарда тенге его продали за 7,02 миллиарда тенге.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый возвращенный актив стал вкладом в развитие страны, улучшение качества жизни людей и укрепление верховенства закона. Наша цель – максимальная польза от каждого возвращенного актива на благо общества.

– Какие задачи ставит перед собой компания на ближайшее будущее?

– Мы продолжаем исполнять нашу миссию – содействие росту благосостояния населения через эффективное управление возвращенными активами. Прозрачность и подотчетность остаются в приоритете.

Продолжим регулярно информировать общественность об осуществлении проектов и использовании возвращенных активов. Их реализация должна не только решать социальные задачи, но и способствовать развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест, улучшению инвестиционного климата в стране.

Мы гордимся тем, что можем вносить вклад в улучшение качества жизни граж­дан, и видим своей главной задачей обеспечение максимальной пользы от каждого возвращенного актива для общества и экономики республики.