На базе факультета журналистики Казахского национального университета им. Аль-Фараби открыли первую в Казахстане медиалабораторию искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Научно-исследовательский центр, ориентированный на применение нейронных сетей в масс-медиа и коммуникациях, откроет для преподавателей и студентов новые возможности. А именно анализ СМИ, медиа-коммуникаций, техпроцессов, которые сегодня происходят во всем мире.

Центр оборудован новейшими мониторами, которые обеспечивают высокое качество изображения и комфорт при работе с визуальными данными.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане запускают обучение по ИИ-навыкам для госслужащих.