Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с АДГС запускает обучение по ИИ-навыкам для госслужащих - AI Qyzmet, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

AI Qyzmet — первая в Центральной Евразии программа обучения госслужащих в области искусственного интеллекта (ИИ), направленная на повышение эффективности государственной службы за счет внедрения AI-инструментов в рабочие процессы.

«AI Qyzmet — важный шаг к формированию цифрового государственного управления. Мы запускаем эту инициативу, чтобы сотрудники госсектора не просто знали об искусственном интеллекте, а умели эффективно применять его в повседневной работе. Это позволит повысить качество государственных услуг и ускорить процессы принятия решений. Казахстан становится пионером в регионе по интеграции AI в государственное управление», - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности Жаслан Мадиев.

В рамках обучения планируется формирование осознанной привычки использования ИИ в работе госслужащих, оптимизация административных процессов с помощью автоматизации и аналитики данных и внедрение локальных AI-решений Казахстана (в т.ч. с помощью национальной платформы ИИ, казахской большой языковой модели) для повышения продуктивности и принятия решений.

Курс охватывает ключевые сценарии использования ИИ в повседневной деятельности госслужащего: планирование, обработка информации, создание презентаций, принятие решений, автоматизация задач и публичные выступления. В этом курсе даются универсальные принципы работы с современными языковыми моделями, которые помогут легко адаптироваться к различным системам искусственного интеллекта. Освоение взаимодействия с ChatGPT открывает возможности уверенного использования таких платформ, как Claude (Anthropic), Gemini (Google), Perplexity, Mistral, Cohere и др.

Обучение проходит в формате Snack Learning — коротких видеолекций по 5 минут. Среди лекторов, ведущие эксперты и практики, в том числе министр цифрового развития Жаслан Мадиев.

В рамках программы планируется ежегодно охватывать порядка 30 000 госслужащих. Запись курса будет доступна для всех госслужащих страны в любое время на платформе Astana Hub.