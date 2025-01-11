Китайские компании проявляют интерес к поставкам казахстанского ячменя

В ходе рабочей поездки в Китай в декабре 2024 года министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров встретился с представителями Henan Agricultural Investment Capital Co. LTD, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Стороны обсудили перспективы сотрудничества по ключевым направлениям.

Представители компании прибыли в Казахстан, чтобы более детально изучить возможности для совместной работы и оценить потенциал казахстанского рынка.

С членами делегации встретился вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

«Торговые отношения с Китаем укрепляются с каждым годом. Мы заинтересованы в активизации сотрудничества по всем ключевым направлениям», - отметил Ермек Кенжеханулы.

Заместитель генерального директора Henan Agricultural Investment Capital Co. LTD Чэнь Хуайань рассказал о деятельности компании, в состав которой входят 5 организаций, занимающихся торговлей пшеницей, кукурузой, соей, ячменем, мясом и удобрениями в КНР, Казахстане и Таиланде. Принимаются меры по расширению международной торговли, включая импорт ячменя и маша.

В завершение встречи стороны выразили готовность к активизации двустороннего взаимовыгодного сотрудничества по поставке зерна, ячменя и реализации инвестиционных проектов.