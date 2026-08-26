Коси, коса, пока роса

Полуторагодовалый запас кормов намерены заготовить в нынешнем году в Приуралье. Если последние несколько лет фермеры ряда районов области сталкивались с трудностями при кормозаготовке, то в этом году сенокосы радуют.
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