Коси, коса, пока роса

На предстоящую зимовку в области встанут 1 млн 247 тыс. условных голов скота. На общее стадо запланировано заготовить 2 млн 298 тыс. тонн сена, 271 тыс. тонн концентрированных кормов, а также дополнительно 14,8 тыс. тонн силоса и 11,6 тыс. тонн сенажа.

На сегодня по области скошено 4,2 млн га угодий, заготовлено 1,92 млн тонн сена. С учетом остатков прошлых лет фермеры запас­ли 2,62 млн тонн сена, или 90% от общей потребности. С середины лета в регионе приступили к заготовке сенажа. Идет работа по силосованию. Высокий травостой и набранные темпы сенокосов позволят обеспечить выполнение плана по кормозаготовкам до конца августа. Между тем с достижением плановых показателей сенокосная кампания не завершится.

Руководством области дано поручение заготовить запас кормов на полтора года. По этому вопросу с главами агроформирований проводится разъяснительная работа. Опыт прошлых лет показал – нельзя рассчитывать только на естественные сенокосы. Такой подход может привести к снижению продуктивности животноводческой отрасли, считают в областном управлении сельского хозяйства.

– Единственным выходом при этом является полный переход хозяйств на выращивание кормовых культур, – отмечает руководитель ведомства Жасулан Халиуллин. – В текущем году в Акжаикском, Бокейординском, Жанибекском, Жангалинском и Казталовском районах, где заготовка сена существенно зависит от капризов природы, стало больше хозяйств, занимающихся выращиванием кормовых культур, соответственно, расширяются посевные площади. Так, в прошлом году в этих районах площадь под кормовые составляла 9 624 гектара, а в этом – достигла 11 108. Что свидетельствует также о переходе хозяйств к заготовке более качест­венных кормов.

В целом по Западно-Казахстанской области клин под кормовые в сравнении с прошлым годом увеличился на 5,6% и составил 215,3 тыс. га. Посевы многолетних трав прошлых лет занимают 147,5 тыс. га. На 34 тыс. га лиманных сенокосов была подана вода. С гектара лиманов косят от семи до 14 центнеров сена при средней урожайности сенокосов 4,6 ц⁄га.

Приоритетом для адаптации сельского хозяйства к засушливому климату, повышения урожайности и вовлечения в оборот дополнительных ресурсов является увеличение площади орошаемых земель.

В Западном Казахстане искусственный полив налажен на 13 тыс. 193 га, причем кормовые культуры занимают около 45% этих площадей. За прошлый и текущий годы 11 сельхозформирований области в целях введения в оборот орошаемых площадей кормовых культур общей площадью 2 857 га получили 4,5 млрд тенге льготных кредитов по программе кредитования проектов в сфере АПК.