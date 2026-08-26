Коси, коса, пока роса

Сельское хозяйство
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Полуторагодовалый запас кормов намерены заготовить в нынешнем году в Приуралье. Если последние несколько лет фермеры ряда районов области сталкивались с трудностями при кормозаготовке, то в этом году сенокосы радуют.

фото из архива «КП»

На предстоящую зимовку в области встанут 1 млн 247 тыс. условных голов скота. На общее стадо запланировано заготовить 2 млн 298 тыс. тонн сена, 271 тыс. тонн концентрированных кормов, а также дополнительно 14,8 тыс. тонн силоса и 11,6 тыс. тонн сенажа.

На сегодня по области скошено 4,2 млн га угодий, заготовлено 1,92 млн тонн сена. С учетом остатков прошлых лет фермеры запас­ли 2,62 млн тонн сена, или 90% от общей потребности. С середины лета в регионе приступили к заготовке сенажа. Идет работа по силосованию. Высокий травостой и набранные темпы сенокосов позволят обеспечить выполнение плана по кормозаготовкам до конца августа. Между тем с достижением плановых показателей сенокосная кампания не завершится.

Руководством области дано поручение заготовить запас кормов на полтора года. По этому вопросу с главами агроформирований проводится разъяснительная работа. Опыт прошлых лет показал – нельзя рассчитывать только на естественные сенокосы. Такой подход может привести к снижению продуктивности животноводческой отрасли, считают в областном управлении сельского хозяйства.

– Единственным выходом при этом является полный переход хозяйств на выращивание кормовых культур, – отмечает руководитель ведомства Жасулан Халиуллин. – В текущем году в Акжаикском, Бокейординском, Жанибекском, Жангалинском и Казталовском районах, где заготовка сена существенно зависит от капризов природы, стало больше хозяйств, занимающихся выращиванием кормовых культур, соответственно, расширяются посевные площади. Так, в прошлом году в этих районах площадь под кормовые составляла 9 624 гектара, а в этом – достигла 11 108. Что свидетельствует также о переходе хозяйств к заготовке более качест­венных кормов.

В целом по Западно-Казахстанской области клин под кормовые в сравнении с прошлым годом увеличился на 5,6% и составил 215,3 тыс. га. Посевы многолетних трав прошлых лет занимают 147,5 тыс. га. На 34 тыс. га лиманных сенокосов была подана вода. С гектара лиманов косят от семи до 14 центнеров сена при средней урожайности сенокосов 4,6 ц⁄га.

Приоритетом для адаптации сельского хозяйства к засушливому климату, повышения урожайности и вовлечения в оборот дополнительных ресурсов является увеличение площади орошаемых земель.

В Западном Казахстане искусственный полив налажен на 13 тыс. 193 га, причем кормовые культуры занимают около 45% этих площадей. За прошлый и текущий годы 11 сельхозформирований области в целях введения в оборот орошаемых площадей кормовых культур общей площадью 2 857 га получили 4,5 млрд тенге льготных кредитов по программе кредитования проектов в сфере АПК.

#сельское хозяйство #урожай #Приуралье

Популярное

Все
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
В Каражар и Караоткель пришел природный газ
Готовят трубы летом
Более 23 тысяч детей получат финансовую помощь
Не ходите, дети, в темноте гулять!
Женщины, мир и безопасность
Открытое лицо: не запрет ради запрета
Когда книга становится частью жизни
Помощник врача
Стали новоселами
Наградили за спасение утопающих
Светофор для искусственного интеллекта
В Каркаралинске создали ЦОУ
Энергетическая основа индустриального развития страны
Конституция и региональное развитие
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Высокий международный интерес
Курсай. Двенадцать лет спустя
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
В ритме вальса
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Песни, которые не стареют
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

Движение льготного дизтоплива для аграриев отслеживают по с…
В Туркестанской области строят скотную биржу вместимостью д…
В Казахстане заготовлено более 27 млн тонн кормов
Европа заявила о катастрофическом неурожае из-за засухи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]