Клуб "Голден Стэйт" побил "вечный" рекорд "Чикаго Буллз"
Талгат Исенов
Баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" побили рекорд Лиги по количеству побед в регулярном чемпионате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.
Обыграв в заключительной встрече "регулярки" клуб из Мемфиса (125:104), "Голден Стэйт" добились 73-й победы. Таким образом, команда из Окленда превзошла достижение "Чикаго Буллз" Майкла Джордана, установленное в сезоне 1995–96 (72 виктории).
"Голден Стэйт" тем самым стал вторым коллективом в НБА, сумевшим выиграть 70 и более матчей в регулярном чемпионате (из 82 встреч).
Лидер "Уорриорз" Стефен Карри в этом матче набрал 46 очков.
С установлением нового рекорда калифорнийцев поздравил президент США Барак Обама.
"Поздравляю "воинов", отличный коллектив на площадке и за ее пределами. Если кому-то и суждено было побить рекорд "Буллз", то я рад, что это сделали они", – написал Обама в "Твиттере".