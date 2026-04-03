Для нас эта веха стала признанием многолетних усилий. Совет World Athletics особо выделил успешный опыт Астаны в организации статусных стартов: от триумфального чемпионата Азии 2023 года до этапов мирового тура World Athletics Indoor Tour Gold в 2024 и 2025 годах. Однако предстоящий мундиаль – это не только имиджевый вызов, но и катализатор глубоких системных реформ. Федерация намерена использовать подготовку к 2030 году для полной перезагрузки всей системы: от внед­рения современных механизмов управления до формирования качественной базы воспитания молодых талантов, которые станут основой сборной к моменту открытия чемпионата.

Главным техническим козырем Астаны остается уникальный комплекс Qazaqstan. Манеж, сертифицированный по высшей категории World Athletics Class 1 и оснащенный легендарным итальянским покрытием Mondo, уже сегодня признан одной из самых «быстрых» арен мира. Именно на таких дорожках, обладающих идеальной амортизацией и возвратом энергии, устанавливается большинство мировых рекордов. Инфраструктура на семь тысяч мест с разминочным манежем, гостиницей и современным медико-восстановительным центром делает его безупречной площадкой для рекордов.

Легкая атлетика для Казах­стана – дисциплина с великой историей, за которой стоят имена, ставшие национальным дос­тоянием. Мы входим в число избранных стран, чьи атлеты десятилетиями удерживают позиции в мировой элите. Первой в этом ряду стоит Ольга Шишигина – ее золотая медаль на Олимпиаде-2000 в австралийском Сиднее в беге на 100 метров с барьерами стала настоящим прорывом.

Особое место в летописи занимает Ольга Рыпакова – единст­венная легкоатлетка в истории страны, собравшая полный комп­лект олимпийских наград в тройном прыжке. Ее путь – это эталон стабильности и мастерства: серебряная награда китайского Пекина-2008, легендарное золото британского Лондона-2012 и бронза бразильского Рио-де-Жанейро-2016.

Нельзя забывать и о железном характере Дмитрия Карпова. Его бронзовая медаль в десятиборье на летних Играх в греческих Афинах в 2004 году – это успех в самом сложном и многогранном виде легкой атлетики.

Преемственность поколений подтверждается и сегодня: на недавнем чемпионате Азии в Китае наша сборная вновь принесла стране две золотые медали. Как заявил президент федерации Асхат Хасенов, проведение турнира такого уровня в 2030 году станет мощным стимулом для укрепления позиций нашего спорта в мире.